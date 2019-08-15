Пепперштейн, Корина, Тобрелутс выставят свои работы на ярмарке SAM Fair

"5 и 6 октября на территории Музея стрит-арта в третий раз пройдет ярмарка современного искусства SAM Fair. В ней примут участие 120 российских художников. Их работы можно будет купить и забрать домой. Цены на произведения искусства будут варьироваться от 500 до 50 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе смотра.