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РИА Новости
Культура

Пепперштейн, Корина, Тобрелутс выставят свои работы на ярмарке SAM Fair

17:05 15.08.2019
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© Пресс-служба Музея стрит-артаОбщий вид выставочного стенда на ярмарке SAM Fair
Общий вид выставочного стенда на ярмарке SAM Fair
© Пресс-служба Музея стрит-арта
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Работы Ирины Кориной, Павла Пепперштейна, Александра Шишкин-Хокусая, Ольги Тобрелутс можно будет купить на ярмарке современного искусства SAM Fair в Санкт-Петербурге в октябре сообщили РИА Новости организаторы смотра.

"5 и 6 октября на территории Музея стрит-арта в третий раз пройдет ярмарка современного искусства SAM Fair. В ней примут участие 120 российских художников. Их работы можно будет купить и забрать домой. Цены на произведения искусства будут варьироваться от 500 до 50 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе смотра.

Ярмарка будет работать в пространстве “Ангар” 1,6 тысяч квадратных метров на территории Музея стрит-арта.
Кроме выставки в течении двух дней пройдут театральные показы, дискуссии, аукцион, перформансы.
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