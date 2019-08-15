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РИА Новости

Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Украины

14:57 15.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в четверг заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании более 392 миллионов долларов, копию решения суда опубликовало агентство "Украинские новости".
Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 392 миллионов долларов Смартбанка. Ранее "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда передало, что Управление специальных расследований Генпрокуратуры "проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения пяти статьям Уголовного кодекса Украины".
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"Избрать относительно подозреваемого Захарченко Виталия Юрьевича… меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в тексте решения суда.
В течение пяти дней на решение суда может быть подана апелляционная жалоба.
Захарченко был главой МВД с ноября 2011 по февраль 2014 года. Он покинул Украину в том же году, после госпереворота, когда новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников.
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