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РИА Новости

Ученые выяснят рацион "чиновников" Кремля времен Бориса Годунова

14:47 15.08.2019 (обновлено: 14:56 15.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты из разных областей науки будут исследовать материал, собранный на месте раскопок в Кремле на месте Приказов, в том числе, постараются понять, чем питались "чиновники" XVI - XVII веков, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
Институт археологии в мае нынешнего года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ - изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный к настоящему времени, - открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков. Предварительные результаты раскопок в июне были показаны президенту России Владимиру Путину.
"Тот материал, который собран, он будет использоваться многими специалистами. Одна тема - это печные изразцы. Другая тема - это монеты. Остеологи будут изучать кости животных, которые здесь собраны в большом в изобилии, и которые нам расскажут, что ели дьяки, как они обедали, что было в их рационе", - сказал Макаров журналистам на презентации результатов раскопок, проведенной по случаю отмечаемого в четверг Дня археолога.
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РАНБорис ГодуновРИА НаукаМосковский Кремль
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