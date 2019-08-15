Ученые выяснят рацион "чиновников" Кремля времен Бориса Годунова

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты из разных областей науки будут исследовать материал, собранный на месте раскопок в Кремле на месте Приказов, в том числе, постараются понять, чем питались "чиновники" XVI - XVII веков, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.

Институт археологии в мае нынешнего года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ - изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный к настоящему времени, - открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков. Предварительные результаты раскопок в июне были показаны президенту России Владимиру Путину.

"Тот материал, который собран, он будет использоваться многими специалистами. Одна тема - это печные изразцы. Другая тема - это монеты. Остеологи будут изучать кости животных, которые здесь собраны в большом в изобилии, и которые нам расскажут, что ели дьяки, как они обедали, что было в их рационе", - сказал Макаров журналистам на презентации результатов раскопок, проведенной по случаю отмечаемого в четверг Дня археолога.