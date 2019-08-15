Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:49Z
https://ria.ru/20190815/1557538699.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_0:249:3199:2048_1036x0_80_0_0_022c30a9295573f2330cd8f4a3fd6f6f.jpg
РИА Новости

В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

14:35 15.08.2019 (обновлено: 14:49 15.08.2019)
279
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что номер сложности пожара понижен со второго до первого.
В свою очередь в ГУ МЧС по Петербургу сообщили о локализации пожара.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
"В 14.27 мск пожар на Пулковском шоссе локализован, …текущий ранг 1-бис",- говорится в сообщении.
Как сообщало ранее городское управление МЧС, из горящего здания были выведены 15 баллонов с углекислотой. К тушению пожара, площадь которого в процессе возросла с 500 до 1000 квадратных метров, привлекалось 140 человек и 33 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет, люди были эвакуированы из здания.
100000
Обсудить 0
ГУМЧС по Санкт-ПетербургуСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
РИА
Новости
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара
В Петербурге к тушению пожара в производственном здании привлекли вертолет
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
"Русмолоко" хочет восстановить поле после ЧП с А321 в Подмосковье
Пожарный
В Петербурге загорелось производственное здание
Лента
новостей
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Ученые выяснят рацион "чиновников" Кремля времен Бориса Годунова
Заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На севере Москвы потушили пожар в ангаре
Пожарная техника
В Кисловодске локализовали пожар в обувном цехе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом - председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
Путин поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Петербурге локализовали крупный пожар в бизнес-центре
Тушение лесных пожаров
Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии
На севере Норвегии обнаружили неопасную концентрацию радиоактивного йода
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
Нашивки сотрудников МЧС России
МЧС помогает застрявшим на затопленной улице в Хабаровске автомобилям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния