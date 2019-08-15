В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что номер сложности пожара понижен со второго до первого.
В свою очередь в ГУ МЧС по Петербургу сообщили о локализации пожара.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
"В 14.27 мск пожар на Пулковском шоссе локализован, …текущий ранг 1-бис",- говорится в сообщении.
Как сообщало ранее городское управление МЧС, из горящего здания были выведены 15 баллонов с углекислотой. К тушению пожара, площадь которого в процессе возросла с 500 до 1000 квадратных метров, привлекалось 140 человек и 33 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет, люди были эвакуированы из здания.