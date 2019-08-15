В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что номер сложности пожара понижен со второго до первого.

В свою очередь в ГУ МЧС по Петербургу сообщили о локализации пожара.

"В 14.27 мск пожар на Пулковском шоссе локализован, …текущий ранг 1-бис",- говорится в сообщении.