На Украине двадцать поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Двадцать поездов, из которых десять - пассажирские, за двое суток отклонились от графика на Украине из-за кражи путевых реле и трансформаторов, сообщила в четверг пресс-служба Украинских железных дорог.

Как сообщила пресс-служба компании, ночью в Днепропетровской области неизвестные взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. В результате произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились девять поездов, из них четыре - пассажирских. Также на перегоне Сухачевка - Запорожье - Каменское неизвестные вскрыли три трансформаторные коробки, что привело к задержке более чем час 11 поездов, из них шесть - пассажирских.