Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:01Z
https://ria.ru/20190815/1557536352.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149518/26/1495182683_0:80:5395:3115_1036x0_80_0_0_da0f8d8cfb573759a499803999d980b2.jpg
РИА Новости

На Украине двадцать поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования

14:01 15.08.2019
553
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Двадцать поездов, из которых десять - пассажирские, за двое суток отклонились от графика на Украине из-за кражи путевых реле и трансформаторов, сообщила в четверг пресс-служба Украинских железных дорог.
"Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за двое суток от графика отклонились 20 поездов, из них 10 пассажирских", - сообщила пресс-служба.
Как сообщила пресс-служба компании, ночью в Днепропетровской области неизвестные взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. В результате произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились девять поездов, из них четыре - пассажирских. Также на перегоне Сухачевка - Запорожье - Каменское неизвестные вскрыли три трансформаторные коробки, что привело к задержке более чем час 11 поездов, из них шесть - пассажирских.
Всего за семь месяцев 2019 года на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму около 450 тысяч долларов.
Руки в наручниках
Вчера, 12:09РИА Новости
Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари
10262030
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеДнепропетровская областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
РИА
Новости
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов
Руки в наручниках
Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Украины
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе
Здание телекомпании Рустави 2
Гендиректор "Рустави 2" заявил об отсутствии желающих приобрести компанию
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Росавиация может провести проверку ЛИИ им. Громова после ЧП с А321
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Корабли в акватории Кабо-Верде
Прокуратура Кабо-Верде потребовала депортировать задержанных россиян
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва призвала мировое сообщество прекратить выгораживать ВСУ в Донбассе
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Эксперт оценил возможность встречи Си Цзиньпина и Трампа по Гонконгу
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Военный эксперт назвал обвинения Болтона в краже технологий провокацией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
МИД раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с главой МИД Германии
Сотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве
При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния