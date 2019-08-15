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РИА Новости

Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце

13:50 15.08.2019 (обновлено: 13:57 15.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичРежиссер Квентин Тарантино в Москве
Режиссер Квентин Тарантино в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Режиссер Квентин Тарантино в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли в интервью Variety раскритиковала Квентина Тарантино.
Ее, в частности, возмутили слова режиссера о том, что Брюс Ли был "довольно высокомерным".
Мог бы промолчать, это было бы мило с его стороны. Или мог бы извиниться и сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего фильма. Но не стоит думать, что он действительно был таким".
Шеннон Ли
Ранее артистка высоко оценила актерский талант Майка Мо, который сыграл ее отца в новой ленте Тарантино "Однажды в… Голливуде", но осталась недовольна решением режиссера превратить Брюса Ли в "карикатуру".
По сценарию персонаж Брэда Питта, каскадер Клифф Бут побеждает Брюса Ли в бою и смущает его перед съемочной группой.
По словам Мо, его героя избили, потому что режиссер хотел показать, что Бут хорошо дерется.
Фильм "Однажды... в Голливуде" возглавил российский прокат в минувшие выходные, собрав 516,9 миллиона рублей.
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
6 августа, 04:43Культура
Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в "Однажды в Голливуде"
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Кино и сериалыКвентин ТарантиноБрюс Ли
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