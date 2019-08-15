Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце

Мог бы промолчать, это было бы мило с его стороны. Или мог бы извиниться и сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего фильма. Но не стоит думать, что он действительно был таким".

Шеннон Ли