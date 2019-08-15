Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.
"Вчера (в среду - ред.) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта "Энергетический мост", который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши", - написал советник президента.
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По его словам, это оформлено в проект государственно-частного партнерства под названием "Энергетический мост Украина-ЕС". Он отметил, что в случае выведения блока Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии.
"Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону - в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникают дефициты электроэнергии - на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют 5% - 30%. Украина все больше начинает импортировать электроэнергию из Словакии и Белоруссии. Эффект от вывода из объединенной энергосистемы Украины атомного блока мощностью 1000 МВт будет очевиден - увеличение дефицита на внутреннем рынке и дополнительный рост цены для украинских потребителей", - добавил он.
Герус призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить данный указ.