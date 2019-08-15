Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши

"Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону - в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникают дефициты электроэнергии - на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют 5% - 30%. Украина все больше начинает импортировать электроэнергию из Словакии и Белоруссии. Эффект от вывода из объединенной энергосистемы Украины атомного блока мощностью 1000 МВт будет очевиден - увеличение дефицита на внутреннем рынке и дополнительный рост цены для украинских потребителей", - добавил он.