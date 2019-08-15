В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обвинения России в воровстве американских технологий, связанных с гиперзвуковым оружием, голословны и неприемлемы, тем более что российские разработчики не только не отстают от США, но и опережают их, заявили российские парламентарии. Так они прокомментировали заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в интервью радиостанции "Голос Америки".

О том, что Россия ворует у США технологии, Болтон заявил, говоря о ЧП на военном полигоне под Северодвинском. Восьмого августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя там погибли пять человек.

"Она (Россия. — Прим. ред.) тратит достаточно средств на оборону — и на модернизацию ядерного оружия, и на создание новых видов доставки — гиперзвуковых ракет, во многом из украденных у США технологий", — цитирует Болтона "Коммерсантъ"

Пусть покажут ракету

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал утверждения Болтона голословными.

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.

По его словам, Юлиус и Этель Розенберги (американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу СССР и казненные за это в 1953 году) сделали великое дело для сохранения мира.

"Сегодня ситуация принципиально иная. Россия не отстает от США в разработке нового гиперзвукового оружия, и у нас не меньше оснований обвинить США в краже российских технологий в этой сфере", — подчеркнул Клинцевич.

Однако Россия предпочитает вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями, добавил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США предъявили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.

Как заявил РИА Новости Шерин, подобные обвинения некорректны и неприемлемы, но для Вашингтонеа давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях.

По словам депутата, Штаты и сами неплохо преуспели в краже технологий.

"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии", — напомнил он.

"Мы реально опережаем США"

Россия не ворует у США технологии гиперзвукового оружия, а наоборот, сама лидирует в этой области, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Создать гиперзвуковое оружие невозможно, если просто пытаться применять уже существующие технологии, отметил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, для этого требуется параллельное развитие нескольких сфер экономики и науки, таких как материаловедение и точная механика.

"Почему тогда этих образцов в Америке до сих пор нет, а у нас есть? Это говорит о том, что мы реально опережаем США и в области гиперзвука, и в области новых средств доставки, где мы реализуем просто свои собственные наработки. А заявления Болтона — это очередной пример антироссийской риторики со стороны высших должностных лиц США", — сказал Коротченко.

Он не исключил, что Болтон, обвиняя Россию в "воровстве технологий", мог оправдываться перед американскими налогоплательщиками за отсутствие у США такого вооружения.

Член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский считает, что основные элементы технологий, необходимые для движения на гиперзвуке, были отработаны еще в СССР. Тогда теплозащитные материалы были созданы для многоразового космического корабля "Буран", который входил в атмосферу на гиперзвуковой скорости.

Кроме того, современные российские межконтинентальные баллистические ракеты также оснащены боевыми блоками, которые входят в атмосферу на гиперзвуке, добавил эксперт.

"И понятно, что ключевые элементы, например теплоизолирующие и теплозащитные материалы, которые выдерживают температуры в тысячи градусов, в те времена еще начали отрабатывать. Сегодня возникла мысль об управляемом гиперзвуковом таком блоке", — рассказал Мураховский.

Он считает, что физика атмосферы и движения в ней на гиперзвуке одинакова в любой точке земного шара, поэтому американское гиперзвуковое оружие вряд ли будет кардинальным образом отличаться от российского. Но Россия уже начала серийное производство гиперзвуковых блоков "Авангард", приступила к опытно-боевой эксплуатации аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и скоро начнет производство гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", отметил эксперт.