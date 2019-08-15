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РИА Новости

Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле

13:29 15.08.2019 (обновлено: 13:43 15.08.2019)
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© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в InstagramВторой пилот Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Георгий Мурзин
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Второй пилот лайнера A321, севшего в кукурузном поле после взлета из аэропорта Жуковский, Георгий Мурзин рассказал телеканалу РЕН об аварийном приземлении.
"После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", — пояснил пилот.
По данным авиакомпании, Мурзину 23 года.
На работу его приняли в 2018 году, его общий налет составляет 600 часов. У командира воздушного судна Дамира Юсупова — более трех тысяч.
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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В авиакомпании рассказали о командире аварийно севшего в Жуковском самолета
Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.
Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это повлекло перебои в их работе. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали, в том числе девять детей
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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Жесткая посадка самолета А321 в Жуковском: подробности
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321Уральские авиалинииПроисшествия
Популярные комментарии
Против кого дело возбуждёно? Против чаек??? Если против пилотов, то это дебилизм
15 августа, 13:58
Игорь Владимирович
2000107
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