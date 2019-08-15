Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Второй пилот лайнера A321, севшего в кукурузном поле после взлета из аэропорта Жуковский, Георгий Мурзин рассказал телеканалу РЕН об аварийном приземлении.
"После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", — пояснил пилот.
По данным авиакомпании, Мурзину 23 года.
На работу его приняли в 2018 году, его общий налет составляет 600 часов. У командира воздушного судна Дамира Юсупова — более трех тысяч.
Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.
Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это повлекло перебои в их работе. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали, в том числе девять детей
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.