В "Уральских авиалиниях" рассказали о втором пилоте севшего в поле А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Второму пилоту воздушного борта, аварийно севшего в Подмосковье, 23 года, в авиакомпанию он пришел в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов", – сказали в пресс-службе.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.