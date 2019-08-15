Сенатор от Ингушетии поможет с изготовлением протеза для избитой девочки

Не покладая рук: Как бионические протезы меняют жизнь инвалидов

НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Член Совета Федерации от Ингушетии Белан Хамчиев намерен оказать помощь в изготовлении современного бионического протеза руки для избитой девочки из республики, сообщает пресс-служба главы региона.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Сообщалось, что ее состояние улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают лечение. Детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева временно стала законным представителем ребенка.

"Мы с коллегами в ближайшее время начнем консультации с привлечением как отечественных, так и зарубежных специалистов по вопросу изготовления современного бионического протеза, который максимально приближен к действию человеческой руки и значительно повышает качество жизни", - приводит пресс-служба слова Хамчиева на встрече с врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Сенатор отметил, что помощь в протезировании будет оказываться девочке и далее, поскольку с учетом возрастных изменений ребенка биопротез необходимо будет менять. Постоянную консультативную помощь в этом вопросе также готовы оказать специалисты НИИ Рошаля.

"Сроки, когда именно понадобится протез, назвать пока сложно, поскольку лечение еще продолжается", - добавил законодатель.

Калиматов отметил, что руководство Ингушетии также подключится к этому вопросу. Кроме того, он сообщил, что региональные власти в ближайшее время урегулируют все вопросы для дальнейшей передачи девочки в заботливую и любящую семью.