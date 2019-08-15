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РИА Новости

Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет ведущий АВС

12:47 15.08.2019 (обновлено: 13:41 15.08.2019)
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© AP Photo / Invision/Robert AltmanАмериканский диктор Джорж Роберт Стефанопулос
Американский диктор Джорж Роберт Стефанопулос
© AP Photo / Invision/Robert Altman
Американский диктор Джорж Роберт Стефанопулос. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Модератором сессии на Восточном экономическом форуме с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министров Индии и Японии Нарендры Моди и Синдзо Абэ в этом году станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 4-6 сентября во Владивостоке пройдет юбилейный - пятый - ВЭФ. Традиционно его проведут на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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"Пятого сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с нашим президентом премьер-министр Индии Моди, премьер-министр Японии Абэ, премьер-министр Малайзии (Махатхир) Мохамад и также президент Монголии (Халтмаагийна) Баттулга", - сообщил Песков журналистам в четверг.
"В этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке на экономическом форуме станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос", - подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента отметил, что Дальневосточный регион - инвестиционно привлекательный, он ускоренно развивается. "Много вопросов для обсуждения", - заключил Песков.
Политический обозреватель Стефанопулос ведет на американском телеканале ABC программу Good Morning America, совместно с Робин Робертс, и воскресное утреннее новостное шоу This Week. В 1992 году он занимал пост директора по коммуникациям в предвыборном штабе Билла Клинтона и после его избрания президентом занял такую же позицию в Белом доме, на которой проработал практически до окончания первого президентского срока Клинтона. В послужном списке Стефанопулоса также значится позиция консультанта Демократической партии США.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Участники Восточного экономического форума
9 августа, 17:15Культура
Стала известна культурная программа ВЭФ-2019
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Синдзо АбэДальневосточный федеральный университетДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваВладивостокРоссияПолитикаВЭФ
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