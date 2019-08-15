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РИА Новости

В СФ ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия

12:27 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обвинения США в адрес России о краже военных технологий голословны, мы вправе обвинить Вашингтон в интересе к российским разработкам, заявил журналистам в четверг член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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"Абсолютно голословное утверждение. Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза, и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", - сказал политик.
По его словам, Юлиус и Этель Розенберги (американские коммунисты, обвинённые в шпионаже в пользу Советского Союза и казнённые за это в 1953 году) сделали великое дело для сохранения мира.
"Сегодня ситуация принципиально иная. Россия не отстает от США в разработке нового гиперзвукового оружия, и у нас не меньше оснований обвинить США в краже российских технологий в этой сфере", - подчеркнул Клинцевич. Но наша страна "предпочитает вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями", - сказал парламентарий.
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Джон БолтонСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияВ мире
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