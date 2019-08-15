В СФ ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия

Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обвинения США в адрес России о краже военных технологий голословны, мы вправе обвинить Вашингтон в интересе к российским разработкам, заявил журналистам в четверг член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.

"Абсолютно голословное утверждение. Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза, и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", - сказал политик.

По его словам, Юлиус и Этель Розенберги (американские коммунисты, обвинённые в шпионаже в пользу Советского Союза и казнённые за это в 1953 году) сделали великое дело для сохранения мира.