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РИА Новости

В Забайкалье 85 семей получили региональный маткапитал

12:01 15.08.2019 (обновлено: 17:15 15.08.2019)
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© Depositphotos / aletiaСемья
Семья
© Depositphotos / aletia
Семья . Архивное фото
ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Власти Забайкальского края выдали уже 85 семьям региональный материнский капитал, получение которого стало возможным после вхождения региона в Дальневосточный федеральный округ, сообщила пресс-служба губернатора края.
Региональный материнский капитал выплачивается матерям, родившим второго ребёнка после 31 декабря 2018 года и уже получившим государственный сертификат на маткапитал. Региональная выплата в 2019 году составляет 135,9 тысяч рублей - 30% от размера федерального материнского капитала.

"Восемьдесят пять семей в крае уже получили региональный материнский капитал. Такие дополнительные меры поддержки семей с детьми предусмотрены для регионов, входящих в состав Дальневосточного округа, в рамках нацпроекта "Демография". На весь текущий год Забайкалью на данные цели выделено свыше 258,7 миллиона рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

Среди семей, получивших материнский капитал при рождении второго ребенка, – семья Литвиненко.
"Потребовались паспорт родителя, где обязательно имеется прописка на территории Забайкальского края, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справка о регистрации по месту жительства, СНИЛС, сертификат на получение федерального материнского капитала и заявление на получение региональной выплаты. Собрать пакет документов было не так сложно. В течение недели мы все оформили и получили региональный материнский капитал, вложили его в ипотеку", - приводит пресс-служба слова Снежаны Литвиненко.
В ведомстве отметили, что региональный семейный капитал можно направить на улучшение жилищных условий и на образование детей.
"Сегодня мы завершаем работу по заключению соглашения о предоставлении материнского капитала, как регионального, так и федерального, посредством "одного окна". Уже такая возможность имеется на базе многофункциональных центров "Мои документы",- приводит пресс-служба слова замминистра труда и соцзащиты населения региона Евгения Казаченко.
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В пресс-службе добавили, что в Забайкальском крае предусмотрены и другие "дальневосточные" меры поддержки семей с детьми - единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, новая ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2018 года и до достижения ими трех лет. Всего в Забайкальском крае проживают 19152 многодетных семьи, в которых воспитывается 63174 ребенка.
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