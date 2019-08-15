В Забайкалье 85 семей получили региональный маткапитал

ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Власти Забайкальского края выдали уже 85 семьям региональный материнский капитал, получение которого стало возможным после вхождения региона в Дальневосточный федеральный округ, сообщила пресс-служба губернатора края.

Региональный материнский капитал выплачивается матерям, родившим второго ребёнка после 31 декабря 2018 года и уже получившим государственный сертификат на маткапитал. Региональная выплата в 2019 году составляет 135,9 тысяч рублей - 30% от размера федерального материнского капитала.

"Восемьдесят пять семей в крае уже получили региональный материнский капитал. Такие дополнительные меры поддержки семей с детьми предусмотрены для регионов, входящих в состав Дальневосточного округа, в рамках нацпроекта "Демография". На весь текущий год Забайкалью на данные цели выделено свыше 258,7 миллиона рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

Среди семей, получивших материнский капитал при рождении второго ребенка, – семья Литвиненко.

"Потребовались паспорт родителя, где обязательно имеется прописка на территории Забайкальского края, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справка о регистрации по месту жительства, СНИЛС, сертификат на получение федерального материнского капитала и заявление на получение региональной выплаты. Собрать пакет документов было не так сложно. В течение недели мы все оформили и получили региональный материнский капитал, вложили его в ипотеку", - приводит пресс-служба слова Снежаны Литвиненко.

В ведомстве отметили, что региональный семейный капитал можно направить на улучшение жилищных условий и на образование детей.

"Сегодня мы завершаем работу по заключению соглашения о предоставлении материнского капитала, как регионального, так и федерального, посредством "одного окна". Уже такая возможность имеется на базе многофункциональных центров "Мои документы",- приводит пресс-служба слова замминистра труда и соцзащиты населения региона Евгения Казаченко.