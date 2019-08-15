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РИА Новости

Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в "милитаристский" храм

10:49 15.08.2019 (обновлено: 16:12 15.08.2019)
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© Flickr / haru__qМилитаристский храм Ясукуни в Токио
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
© Flickr / haru__q
Милитаристский храм Ясукуни в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Южная Корея обеспокоена в связи с подношениями, направленным руководителями Японии к храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщил МИД страны.
"Правительство выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что ответственные лица в правительстве и парламенте Японии приукрашивают историю колониального разграбления и агрессивной войны и в очередной раз совершают молитвы и подношения в храме Ясукуни, где покоятся военные преступники", - говорится в пресс-релизе министерства.
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Сеул потребовал от политических лидеров Токио демонстрировать скромную оценку своего прошлого. "Мы указываем на то, что при такой позиции отношения между Кореей и Японией смогут развиваться и улучшаться с ориентацией на будущее и можно будет заручиться доверием международного сообщества", - отмечает южнокорейский МИД.
В четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение к храму Ясукуни по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии, но лично от посещения Ясукуни воздержался. В последний раз Абэ побывал в святилище в 2013 году, что вызвало недовольство не только в Южной Корее и Китае, но и в США.
В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллионов солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Японские политики обычно посещают его три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день капитуляции Японии. По случаю 15 августа храм Ясукуни посещают многие японские законодатели.
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