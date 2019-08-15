Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в "милитаристский" храм

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Южная Корея обеспокоена в связи с подношениями, направленным руководителями Японии к храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщил МИД страны.

"Правительство выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что ответственные лица в правительстве и парламенте Японии приукрашивают историю колониального разграбления и агрессивной войны и в очередной раз совершают молитвы и подношения в храме Ясукуни, где покоятся военные преступники", - говорится в пресс-релизе министерства.

Сеул потребовал от политических лидеров Токио демонстрировать скромную оценку своего прошлого. "Мы указываем на то, что при такой позиции отношения между Кореей и Японией смогут развиваться и улучшаться с ориентацией на будущее и можно будет заручиться доверием международного сообщества", - отмечает южнокорейский МИД.

В четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение к храму Ясукуни по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии, но лично от посещения Ясукуни воздержался. В последний раз Абэ побывал в святилище в 2013 году, что вызвало недовольство не только в Южной Корее и Китае, но и в США.