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РИА Новости

На фестивале фейерверков в Москве покажут шоу с 30-метровыми башнями

10:03 15.08.2019 (обновлено: 11:02 15.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех"
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зрителям фестиваля фейерверков "Ростех-2019" покажут уникальные свето-пиротехнические инсталляции с горизонтальными фейерверками, сообщил РИА Новости вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.
Пятый международный фестиваль фейерверков "Ростех-2019" пройдет в Москве в Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа. В нем примут участие восемь пиротехнических команд из России, Европы, Ближнего Востока и Америки.
"Впервые за пять лет фестиваля фейерверков зрители увидят свето-пиротехническую инсталляцию на 30-метровых башнях с использованием светового оборудования и горизонтальных фейерверков разнообразных цветов и форм. Это произведение искусства, которое можно увидеть только один раз", - сказал Долгов.
Шоу с башнями покажут на церемониях открытия и закрытия фестиваля.
Читайте полный текст интервью Олега Долгова >>
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РостехМоскваОбщество
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