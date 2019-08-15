На фестивале фейерверков в Москве покажут шоу с 30-метровыми башнями

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зрителям фестиваля фейерверков "Ростех-2019" покажут уникальные свето-пиротехнические инсталляции с горизонтальными фейерверками, сообщил РИА Новости вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.
Пятый международный фестиваль фейерверков "Ростех-2019" пройдет в Москве в Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа. В нем примут участие восемь пиротехнических команд из России, Европы, Ближнего Востока и Америки.
"Впервые за пять лет фестиваля фейерверков зрители увидят свето-пиротехническую инсталляцию на 30-метровых башнях с использованием светового оборудования и горизонтальных фейерверков разнообразных цветов и форм. Это произведение искусства, которое можно увидеть только один раз", - сказал Долгов.
Шоу с башнями покажут на церемониях открытия и закрытия фестиваля.