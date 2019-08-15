На фестивале фейерверков в Москве покажут шоу с 30-метровыми башнями

"Впервые за пять лет фестиваля фейерверков зрители увидят свето-пиротехническую инсталляцию на 30-метровых башнях с использованием светового оборудования и горизонтальных фейерверков разнообразных цветов и форм. Это произведение искусства, которое можно увидеть только один раз", - сказал Долгов.