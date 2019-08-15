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РИА Новости

Олег Долгов: фестиваль фейерверков покажет весь мир пиротехники

11:00 15.08.2019
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© Фото : госкорпорация "Ростех"Вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании – организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Олег Долгов
Вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании – организатора фестиваля Пиротехнические технологии Олег Долгов
© Фото : госкорпорация "Ростех"
V Международный фестиваль фейерверков "Ростех-2019" пройдет в Москве 17-18 августа. За прошедшие годы мероприятие вышло за пределы фестиваля, превратившись в полноценный городской праздник для зрителей всех возрастов. О тонкостях организации фестиваля и его программе РИА Новости рассказал вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании – организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Олег Долгов.
— В этом году тематика фестиваля – театр. Каким образом участники и организаторы будут раскрывать эту тему?
— Тема театра будет задействована как в рамках дневной программы, так и во время вечернего шоу. Каждая из восьми стран-участниц покажет пиротехнический спектакль под музыку популярных во всем мире произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Перед каждым выступлением ведущий фестиваля будет делать краткий экскурс в историю этих театральных произведений.
В рамках дневной программы театральная тема будет воплощена в самых разных формах, позволяющих простому зрителю превратиться в активного участника и создателя собственного театрального образа.
— А можно об этом подробнее?
— К примеру, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию полигональных масок, париков и усов, поставить собственный спектакль для японского портативного театра, познакомиться с историей создания театрального костюма и кукол, посетить театр для малышей от 3 до 5 лет, и это далеко не все.
— Чем юбилейный фестиваль будет отличаться от предыдущих годов?
— Ежегодно мы стараемся внедрять что-то новое. В этом году вечерняя программа не ограничится только шоу фейерверков. Впервые за пять лет фестиваля фейерверков зрители увидят светопиротехническую инсталляцию на 30-метровых башнях с использованием светового оборудования и горизонтальных фейерверков разнообразных цветов и форм. Это произведение искусства, которое можно увидеть только один раз. Шоу с башнями будет проходить на церемониях открытия и закрытия фестиваля.
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— Специально для мероприятия создан талисман фестиваля Змей Горыныч. Можете рассказать об этом подробнее? Почему именно Змей Горыныч?
— Талисман фестиваля – это уникальный арт-объект, пятиметровая инсталляция, проект которой разработало известное архитектурное бюро Wowhaus. Выглядеть наш Горыныч будет внушительно, будет махать крыльями, двигать хвостом и периодически извергать дым.
Змея Горыныча мы выбрали потому, что это исконно русский персонаж, герой множества театральных постановок, мифологическое олицетворение энергии огня.
— Первый фестиваль фейерверков прошел в 2015 году на Воробьевых горах, но затем локация поменялась на более удаленную. Что стало причиной переезда в Братеевский парк?
— В 2016 году мы перенесли фестиваль в Братеевский каскадный парк, потому что там удобнее проводить показы и больше пространства для такого большого праздника. Место выбирали долго, так как для масштабного мероприятия необходимо учесть целый ряд параметров. Братеевский парк подошел идеально: он удачно располагается на воде, что повышает зрелищность пиротехнических шоу, а также благодаря каскадности обеспечивает идеальную видимость разноуровневых залпов фейерверков. Также территория позволила масштабировать мероприятие, благодаря чему с 2016 года на фестивале проводится дневная программа для семейного отдыха.
— Сколько зрителей собирает фестиваль фейерверков "Ростех-2019"?
— В 2016 году непосредственно в парке за два дня побывали порядка 200 000 гостей, но с учетом людей, которые смотрели шоу вне территории, общее количество зрителей пиротехнического шоу составило порядка 500 000 человек. К 2018 году эта цифра выросла до 700 000 зрителей (в парке и на прилегающих к парку территориях). По количеству зрителей наш фестиваль превосходит фестиваль фейерверков в Каннах, который считается одним из лучших в мире.
— Фейерверки – это не только красиво, но и опасно. Как организована техника безопасности на празднике?
— Международный фестиваль – это крупное массовое мероприятие. Безопасность гостей – это, конечно, ключевой приоритет. Проведение фестиваля согласовывается с городскими властями и службами. Полиция и МЧС обеспечивают безопасность мероприятия. А организаторы, в соответствии с нашим законодательством, отвечают за безопасность при проведении фейерверочного показа, составление программы, проведение концерта и всех развлечений. Фестиваль выражает пожелания по правилам проведения мероприятия, но решение остается за соответствующей службой. Мы рекомендуем заблаговременно ознакомиться с правилами фестиваля на нашем сайте pyrofest.ru.
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— На фестивале соревнуются восемь команд из разных стран, в этом году, помимо России, это Канада, Италия, Пакистан, Португалия, Испания, Аргентина и Франция. Каковы критерии отбора на фестиваль? Есть ли среди команд этих стран постоянные участники фестиваля фейерверков?
— Уже сейчас поступают заявки на участие в фестивале следующего года. Мы стараемся приглашать разные команды, чтобы гости фестиваля смогли увидеть и познакомиться с выступлениями профессионалов из разных стран. Со временем мы покажем московскому зрителю весь пиротехнический мир.
— Как проходит подготовка к выступлениям пиротехнических команд?
— Каждая из представленных команд готовит шоу на протяжении нескольких дней с 8 утра до 10 вечера на площадке фестиваля. Это огромное количество подключений и изделий, так как каждое изделие должно сработать в необходимый момент в соответствии с задумкой режиссера. Чтобы каждая команда успела подготовиться и показать свое мастерство, мы разделили конкурс на два дня, чтобы в каждый из дней вечернее московское небо украшали лучшие пиротехнические шоу.
— Почему такое количество команд – 8? Не планируете увеличить число участников до 10, например?
— Шоу начинается в 21:00, в это время уже достаточно темно, а завершить его необходимо до 23:00. С учетом времени выступления команд, времени на проверку систем следующего выступающего и на рассеивание дыма больше команд не вписывается в этот временной промежуток.
— Расскажите об участниках из России. Какая пиротехническая команда выступает в этом году?
— В этом году выступает команда "Большой праздник". Команда провела более 8000 шоу по всему миру и неоднократно становилась победителем и призером международных фестивалей в Барселоне, Шанхае, Загребе, Москве и многих других городах России и мира. "Большой праздник" является обладателем Гран-при первого международного чемпионата пиротехнического искусства PyroFivePeak. В числе значимых проектов — церемония открытия и закрытия первых Европейских игр, Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", Гран-при "Формулы-1", фестиваль "Жара", Исламские игры солидарности и много других крупномасштабных мероприятий России, Европы и Азии.
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— По каким критериям жюри оценивает выступление пиротехнической команды?
— Четыре команды выступают в субботу и четыре — в воскресенье, после чего жюри называет обладателей I, II и III места. Отдельной номинацией является приз зрительских симпатий.
Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
— В прошлом году впервые провели интернет-трансляцию фестиваля. Будет ли она в этом году?
— Да, в этом году также будет проводиться прямая трансляция фестиваля. Ее можно будет посмотреть в социальной сети "Вконтакте", на Яндексе и на сайте мэра Москвы.
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