Японский премьер направил подношение в храм Ясукуни в годовщину капитуляции

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение к токийскому синтоистскому храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщило агентство Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение к токийскому синтоистскому храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщило агентство Киодо

В храме Ясукуни почитаются души японских солдат, в том числе объявленных военными преступниками в годы Второй мировой войны.

Подношение к этому храму Абэ направил от своего имени по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии, но лично от посещения Ясукуни воздержался.

Подношение к алтарю храма Ясукуни обычно представляет собой украшенную красными лентами ветку вечнозеленого дерева сакаки (Cleyera japonica). В последний раз Абэ побывал там в 2013 году, что вызвало недовольство не только в Южной Корее и Китае, но и в США.

Однако по случаю 15 августа храм Ясукуни посещают многие японские законодатели. Японские политики обычно посещают его три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день капитуляции Японии.