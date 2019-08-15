Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T04:54Z
https://ria.ru/20190815/1557516639.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/130391/66/1303916699_0:213:2048:1365_1036x0_80_0_0_639764eedccaea325c64586b547d2376.jpg
РИА Новости

Японский премьер направил подношение в храм Ясукуни в годовщину капитуляции

04:54 15.08.2019
379
© Flickr / haru__qМилитаристский храм Ясукуни в Токио
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
© Flickr / haru__q
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение к токийскому синтоистскому храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщило агентство Киодо.
В храме Ясукуни почитаются души японских солдат, в том числе объявленных военными преступниками в годы Второй мировой войны.
Школьницы на церемонии поминовения атомной бомбардировки 1945 года в день, посвященный 74-й годовщине взрыва в Парке мира в Нагасаки. 9 августа 2019 года.
9 августа, 07:12РИА Новости
Нагасаки отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки
Подношение к этому храму Абэ направил от своего имени по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии, но лично от посещения Ясукуни воздержался.
Подношение к алтарю храма Ясукуни обычно представляет собой украшенную красными лентами ветку вечнозеленого дерева сакаки (Cleyera japonica). В последний раз Абэ побывал там в 2013 году, что вызвало недовольство не только в Южной Корее и Китае, но и в США.
Однако по случаю 15 августа храм Ясукуни посещают многие японские законодатели. Японские политики обычно посещают его три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день капитуляции Японии.
В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллионов солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны. В Ясукуни также установлена плита в честь индийского судьи Радхабинода Пала, который на Токийском процессе был единственным, кто высказался за оправдание обвиняемых в военных преступлениях.
Город Хиросима
6 августа, 03:51РИА Новости
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
211240
Обсудить 0
Синдзо АбэЯпонияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции штата Кентукки в Луисвилле, США
В Филадельфии из здания со стрелком вывели двух полицейских
РИА
Новости
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
Полиции в Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в доме стрелком
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
В КНДР рассказали об обмене поздравлениями Ким Чен Ына и Путина
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению рабочих контактов США и КНДР
Лента
новостей
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Власти Японии эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна
Подтопленный дом в Уссурийске
В Приморье за сутки свыше 200 подтопленных участков освободились от воды
Международный аэропорт Гонконга
Аэропорт в Гонконге восстанавливает обычный прием и отправку рейсов
Антарктида
В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В Калифорнии в ходе беспорядков в тюрьме пострадали более 50 заключенных
В Приморье сняли нового для фауны России клыкастного водяного оленя
В Приморье обнаружили клыкастого оленя
Вид с МКС на Землю
"Роскосмос" обеспечит лазерную связь с МКС
Бывший президент США Билл Клинтон во время выступления в Хартфорде, США
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
Источник назвал дату закрытых консультаций Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Сейсмограф. Архивное фото
В Мексике произошло сильное землетрясение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
08:15Вертолеты и машины скорой помощи находятся на месте жесткой посадки А321
08:14В Росавиации сообщили подробности экстренной посадки самолета в Жуковском
Лента новостейМолния