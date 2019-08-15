В Калифорнии в ходе беспорядков в тюрьме пострадали более 50 заключенных

Управление отметило, что беспорядки вспыхнули в тот момент, когда во дворе учреждения началась драка с участием около 200 заключенных. Сообщается, что в результате столкновений 50 заключенным была оказана медицинская помощь в тюрьме, восемь были отправлены в больницы за пределами исправительного учреждения.