В Калифорнии в ходе беспорядков в тюрьме пострадали более 50 заключенных

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 50 заключенных пострадали в результате беспорядков, произошедших в исправительном учреждении в городе Соледад в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на Управление исправительных учреждений штата.
Управление отметило, что беспорядки вспыхнули в тот момент, когда во дворе учреждения началась драка с участием около 200 заключенных. Сообщается, что в результате столкновений 50 заключенным была оказана медицинская помощь в тюрьме, восемь были отправлены в больницы за пределами исправительного учреждения.
Отмечается, что бунт прекратился после того, как охрана произвела предупредительные выстрелы, никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.