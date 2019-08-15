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РИА Новости

В Калифорнии в ходе беспорядков в тюрьме пострадали более 50 заключенных

03:35 15.08.2019
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© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
© AP Photo / Mel Evans
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 50 заключенных пострадали в результате беспорядков, произошедших в исправительном учреждении в городе Соледад в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на Управление исправительных учреждений штата.
Управление отметило, что беспорядки вспыхнули в тот момент, когда во дворе учреждения началась драка с участием около 200 заключенных. Сообщается, что в результате столкновений 50 заключенным была оказана медицинская помощь в тюрьме, восемь были отправлены в больницы за пределами исправительного учреждения.
Американский полицейский
00:17РИА Новости
В Филадельфии произошла стрельба
Отмечается, что бунт прекратился после того, как охрана произвела предупредительные выстрелы, никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
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