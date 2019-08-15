"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актер и певец Михаил Боярский в беседе с телеканалом "Царьград" жестко расскритиковал телеведущую Ольгу Бузову, назвав ее "глупым человеком" и "пустым местом".
Ранее Бузова разместила в Instagram ролик, на котором она в купальнике за столом облизывает тарелку, после чего назвала себя "блокадницей". Пользователи соцсети не оценили слова телеведущей и посоветовали ей следить за речью. Кроме того, высказывание Бузовой раскритиковали продюссер Иосиф Пригожин, поэт Илья Резник, а также депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Тем не менее на сторону телеведущей встала ее мать.
13 августа, 18:33РИА НовостиБузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
"Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная", — сказал Боярский.
Он призвал не обращать внимания на слова Бузовой, поскольку она из себя "ничего не представляет", в отличие от политиков или публичных людей, высказывания которых могли бы стать поводом для реакции.
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой