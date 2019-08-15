"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову

"Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная", — сказал Боярский.

Он призвал не обращать внимания на слова Бузовой, поскольку она из себя "ничего не представляет", в отличие от политиков или публичных людей, высказывания которых могли бы стать поводом для реакции.