Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T02:42Z
https://ria.ru/20190815/1557515978.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_e05e37fe4509ab16ef44a1c13e8f5e0f.jpg
РИА Новости

"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову

02:42 15.08.2019
19134
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актер и певец Михаил Боярский в беседе с телеканалом "Царьград" жестко расскритиковал телеведущую Ольгу Бузову, назвав ее "глупым человеком" и "пустым местом".
Ранее Бузова разместила в Instagram ролик, на котором она в купальнике за столом облизывает тарелку, после чего назвала себя "блокадницей". Пользователи соцсети не оценили слова телеведущей и посоветовали ей следить за речью. Кроме того, высказывание Бузовой раскритиковали продюссер Иосиф Пригожин, поэт Илья Резник, а также депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Тем не менее на сторону телеведущей встала ее мать.
Певица Ольга Бузова
13 августа, 18:33РИА Новости
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
"Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная", — сказал Боярский.
Он призвал не обращать внимания на слова Бузовой, поскольку она из себя "ничего не представляет", в отличие от политиков или публичных людей, высказывания которых могли бы стать поводом для реакции.
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
46116361351
Обсудить 19
Шоу-бизнесМихаил БоярскийОльга БузоваОбщество
Популярные комментарии
а вот то что из-за глупости нужно прощать-это неправильно.за глупость.да ещё на весь мир протявканную.нужно наказывать жёстко.чтоб ни у кого другого глупого не было сомнений-накажут.
15 августа, 03:19
pilyugin60
4610003
А Боярского, в детстве, воспитывала бабушка-блокадница?
15 августа, 02:53
VPVassya Pupkind
3100327
Рекомендуем
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Лента
новостей
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
Новый президент Литвы выступил против "Северного потока — 2"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров рассказал о своих врагах
Дрон на закате солнца
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
Лента новостейМолния