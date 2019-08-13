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РИА Новости

Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

18:33 13.08.2019
34684
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица и ведущая Ольга Бузова объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Соответствующее видео она опубликовала в сторис в инстаграме.
В ролике телеведущая говорит, что родилась в Санкт-Петербурге и бережливое отношение к продуктам передалось ей с генами.
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
"У нас в семье было принято все доедать", — объяснила певица.
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.
При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".
В свою очередь, блокадница и член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева раскритиковала шутку певицы, заявив, что у нее нет принципов и понятий.
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Шоу-бизнесОльга БузоваОбщество
Популярные комментарии
Не вижу повода для шума - шутки и выражения из серии "Прям как в блокадном Ленинграде" всегда были обычным делом среди людей.
13 августа, 19:33
ooktiff
140001833
блокзадница….
13 августа, 22:20
Валерий Томанцев
3520000
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