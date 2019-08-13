Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица и ведущая Ольга Бузова объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Соответствующее видео она опубликовала в сторис в Певица и ведущая Ольга Бузова объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Соответствующее видео она опубликовала в сторис в инстаграме

В ролике телеведущая говорит, что родилась в Санкт-Петербурге и бережливое отношение к продуктам передалось ей с генами.

Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой

"У нас в семье было принято все доедать", — объяснила певица.

Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.

При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув , что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".