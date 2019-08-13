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РИА Новости

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

17:07 13.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День первый
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
В инстаграме певицы появился ролик, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку.
"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — смеется Бузова.
Шутка вызвала негативную реакцию в социальных сетях. По мнению интернет-пользователей, ведущей не стоило даже упоминать это слово.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
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Как отметила Ирина Бузова, бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники.
"Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого? Каждый видит в меру своей испорченности", — заявила она РЕН ТВ.
По ее словам, в годы войны выживали люди, которые могли "любить и шутить" и обладали чувством юмора. Женщина добавила, что пользователи соцсетей могут негативно отреагировать на любую публикацию.
"Она никого не оскорбляла", — подчеркнула Ирина.
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Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
30161126110618
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Шоу-бизнесОльга БузоваОбщество
Популярные комментарии
Похоже историю, данная особь, изучала по учебникам Сороса...
13 августа, 18:45
Константин Иванов
6800002
ОЛЬГА БУЗОВА сказала ? Кто такая ОЛЬГА БУЗОВА ? Кому она авторитет ? В чем ее заслуги ? Зачем обсуждать непонятно кого из непонятно откуда!
13 августа, 20:00
Larisa Sheremet
5100013
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