Трамп потребовал от Китая проявить гуманность к Гонконгу

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. До достижения договоренностей с США по торговле Китай должен проявить гуманность к Гонконгу, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Миллионы рабочих мест сокращаются в Китае в пользу стран, в отношении которых не введены пошлины. Тысячи компаний уходят. Конечно, Китай хочет договориться. Пусть сначала будут по-человечески работать с Гонконгом!" - написал американский лидер в своем Twitter

Ранее Трамп написал, что американская разведка сообщила, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.

Пекин обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая. Как заявили РИА Новости в МИД КНР после публикаций твитов Трампа, Китай ещё раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга. В госдепартаменте США РИА Новости заявили, что категорически отвергают это "ложное обвинение".

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".