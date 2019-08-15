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РИА Новости

Трамп потребовал от Китая проявить гуманность к Гонконгу

02:11 15.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. До достижения договоренностей с США по торговле Китай должен проявить гуманность к Гонконгу, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Миллионы рабочих мест сокращаются в Китае в пользу стран, в отношении которых не введены пошлины. Тысячи компаний уходят. Конечно, Китай хочет договориться. Пусть сначала будут по-человечески работать с Гонконгом!" - написал американский лидер в своем Twitter.
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Ранее Трамп написал, что американская разведка сообщила, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.
Пекин обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая. Как заявили РИА Новости в МИД КНР после публикаций твитов Трампа, Китай ещё раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга. В госдепартаменте США РИА Новости заявили, что категорически отвергают это "ложное обвинение".
Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.
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Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампГонконгКитайСШАTwitterВ мире
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