Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она объявляла в знак протеста против отказа в регистрации, сообщила ее представитель Александра Лукьяненко.

Ранее 13 июля Соболь объявила голодовку в знак протеста против отказа в регистрации.

"Любовь прекратила голодовку", - сказала РИА Новости Лукьяненко.

Центризбирком на заседании 7 августа не удовлетворил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Перед этим рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил восемь подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает ещё 231 достоверной подписи избирателей.