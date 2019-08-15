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РИА Новости

Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель

00:22 15.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она объявляла в знак протеста против отказа в регистрации, сообщила ее представитель Александра Лукьяненко.
Ранее 13 июля Соболь объявила голодовку в знак протеста против отказа в регистрации.
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"Любовь прекратила голодовку", - сказала РИА Новости Лукьяненко.
Центризбирком на заседании 7 августа не удовлетворил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Перед этим рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил восемь подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает ещё 231 достоверной подписи избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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