Новосибирцы требуют изолировать живодерок, разделывающих трупы котов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Новосибирске местная жительница потеряла кота, которого отпустила погулять, а позже нашла тело животного в мусорном контейнере возле подъезда. Неизвестные отрезали питомцу все четыре лапы и сняли скальп. По записям с камер видеонаблюдения хозяйка кота выяснила, что пакет выкинула девочка-подросток — за ней уже давно закрепилась репутация живодерки. Женщина сразу же вызвала полицию. Оперативники наведались к девочке домой, где обнаружили несколько коробок с черепами разных животных и не только. Все это она продавала в Сети.

Преступление на камеру

Рыжего кота по кличке Мотя Ульяна Храмова называет "воплощением кошачьей мудрости". Он никогда не шкодничал, понимал команды домочадцев с первого раза и любил погулять на улице. Хозяева выпускали кота на час-два, потом забирали домой. За пять лет все соседи уже знали Мотю, если видели, что тот сидит у подъезда, просто открывали дверь.

Но 5 августа кот не вернулся. Ульяна рассказала РИА Новости, что они с дочкой обошли все ближайшие дворы, подъезды, чердаки — Моти нигде не было. Поздно вечером соседка Вика предложила хозяевам посмотреть по камерам в подъезде.

"В итоге мы узнали по минутам, что происходило в тот день. Нашли момент, как наш кот заходит в подъезд. Через некоторое время туда же входят девочки — Ника и ее подружка Маша (имена несовершеннолетних изменены в соответствии с требованием законодательства. — Прим. авт.). Еще через несколько часов Маша выходит из дома с пакетом и выкидывает его в мусорный бак. Причем не в наш, а у следующего подъезда. К счастью, в тот день мусоровоз приехал позже обычного, и мы успели найти пакет. Однако я даже не могла представить, что увижу там", — восстанавливает хронологию событий хозяйка кота. Внутри, по ее словам, лежало тело Моти без конечностей и головы, скальп был снят по плечи и находился в том же пакете.

Ошарашенная женщина тут же вызвала полицию. В круг подозреваемых попали 16-летняя Ника и ее подружка. По словам Храмовой, школьница говорила, что якобы брала уже мертвых животных в ветклинике по договору, а о судьбе кота ничего не знает. Но испуганная Маша сразу же заявила, что ни в чем не виновата, дескать, инициатором убийства была Ника. Она же попросила подругу выкинуть пакет с мертвым котом.

Коробки с костями, коты в холодильнике

Приехавшие на место оперативники вместе с папой Ники (все допросы, осмотры квартиры проводились с разрешения отца несовершеннолетней) и понятыми зашли в квартиру подозреваемой и ахнули. В холодильнике лежал какой-то кот и что-то похожее на эмбрионы — по словам Храмовой, они принадлежат то ли кошке, то ли белке. Также в комнате сотрудники собрали несколько коробок костей, черепов и скальпов животных — кошек, собак, белок, крыс и птиц.

По словам Ульяны, сейчас дознаватели проводят проверку, тело Моти забрали на экспертизу, чтобы установить, действительно ли смерть животного наступила из-за насильственных действий. После этого будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Громкую историю уже взяла под контроль прокуратура.

Ника-живодерка

"Сколько я себя помню, в их квартире всегда были животные. Причем они постоянно менялись, — рассказывает Храмова. — Мы часто встречались с мамой Ники во дворе — она гуляла с очередным песиком. Когда я спрашивала, куда делся старый, та отвечала, что животное потерялось".

Семью Ники хозяйка убитого кота не может назвать неблагополучной, однако не отрицает: проблемы там точно были. Отец подолгу находился в разъездах, мать работала на железной дороге и получала очень мало. Дочка тоже с особенностями: мама часто жаловалась соседке на поведение девочки. Ника убегала из дома, плохо училась, состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Были и проблемы с психикой — она наблюдалась у врачей.

Мать как могла воспитывала дочку, даже пыталась отдавать в разные кружки и секции, но у Ники ко всему быстро пропадал интерес. Единственное, что ее привлекало, — животные.

В мае 2018-го родители Вики переехали в другой район, и 15-летняя девочка была предоставлена самой себе в большой квартире. Почти сразу Ника начала приглашать домой подружку-сверстницу Машу и парня Артема, который выглядел старше девочек. Втроем они то и дело таскали каких-то собак в квартиру и постоянно шумели. Соседи вспоминают, что о пристрастиях Ники слухи ходили давно, но доказательств ни у кого не было. В итоге соседи просто прозвали девочку Ника-живодерка. Пытались поговорить с подростками, но в ответ лишь слышали трехэтажный мат и угрозы. Некоторые даже обращались в полицию.

"Ника живет на восьмом, а я на третьем этаже", — объясняет РИА Новости одна из соседок — Карина Денисова. Она первой пожаловалась на странную девочку в полицию — еще в сентябре прошлого года.

Карина сняла ролик, где девочка, похожая на Нику, дергает со всей силы гончую за поводок, от боли животное кричит на всю улицу. С этим видео она обратилась к участковому — отделение находится за их домом.

"Но он с ухмылкой заявил, дескать, это несерьезно, когда будет реальный случай, тогда мы начнем шевелиться. Она так, возможно, дрессирует свою собаку, а наказывать за это у нас закон не позволяет. Я спросила, видел ли он когда-нибудь, чтобы такими жестокими методами дрессировали собаку? Он кивнул головой", — вспоминает собеседница.

Другая соседка тоже хотела написать заявление — она неоднократно слышала вопли животных на восьмом этаже и какие-то удары — словно в них кидают чем-то тяжелым. По словам Карины, у соседки маленькие дети, но она не могла уложить их спать. Дело в том, что малыши постоянно плакали из-за душераздирающих криков.

"Кроме того, Ника любила выливать с балкона собачью мочу, которая стекала прямо на окна квартир этажами ниже. И в подъездах мы постоянно натыкались на какие-то лужи и вонь. Многие жаловались на эти беспорядки, приходили домой к Нике, а она с друзьями всех просто посылала".

Впрочем, уточняет Карина, первый тревожный звоночек был даже не в 2018-м, а три года назад, когда с Никой еще жила ее мама. Та как-то поделилась, что Ника притащила откуда-то маленького котенка и сожгла ему лапы. Мать девочки пыталась его лечить, носила к ветеринарам, но все тщетно. Куда потом делось животное, соседи так и не узнали и не решились вмешиваться в дела семьи.

"Судя по всему, она так же сожгла лапки Мотьке", — вздыхает Карина.

Барахолка некроманта

После случившегося зоозащитники начали искать девушек в соцсетях, чтобы собрать как можно больше информации о потерянных животных. Внимание привлек пользователь с ником Варвара Благиня, публиковавший фотографии Ники и Маши, а также мертвых котов, щенков. "Интерьеры на фото как две капли воды были похожи на те, что в квартире у Ники. Это подтвердили и соседи, которые бывали у нее дома во время многочисленных разборок", — пояснила РИА Новости зоозащитница Ксения Шовтута. Она уточняет: фейковое имя не выдуманное, а принадлежит реальной девочке, которая, однако, не имеет никакого отношения к этой истории.

С этого аккаунта регулярно размещались объявления в группе "Барахолка некроманта" — по продаже черепов кошек, лис, бобров, крыльев птиц, перьев, беличьих лап и так далее. Кроме того, аккаунт оказался завсегдатаем групп по передержке животных, где добровольцы отдавали в "хорошие руки" потерянных котят и щенков. Со страницы писали, что готовы взять животных, говорили, что сотрудничают с ветклиниками и приютами.

Сейчас Ника, Маша и их друг Артем продолжают жить в той же квартире. По словам соседей, оттуда по-прежнему слышен вой. Никакой управы на малолетних живодеров нет. Поэтому зоозащитники решили устроить пикет под домом, чтобы привлечь к проблеме как можно больше людей. Он назначен на 15 августа. По словам Шовтуты, основная задача — показать, что тема живодерства очень волнует горожан и требует пристального внимания как властей, так полиции.

"Они не должны уйти от наказания", — настаивают активисты.