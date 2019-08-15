Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T08:38Z
https://ria.ru/20190815/1557508222.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155750/89/1557508923_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_f92792af607388cbe4db0a67add370de.jpg
РИА Новости

Новосибирцы требуют изолировать живодерок, разделывающих трупы котов

08:00 15.08.2019 (обновлено: 08:38 15.08.2019)
713
© Фото : предоставлено Ксенией ШовтутойРыжий кот Мотя
Рыжий кот Мотя
© Фото : предоставлено Ксенией Шовтутой
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Новосибирске местная жительница потеряла кота, которого отпустила погулять, а позже нашла тело животного в мусорном контейнере возле подъезда. Неизвестные отрезали питомцу все четыре лапы и сняли скальп. По записям с камер видеонаблюдения хозяйка кота выяснила, что пакет выкинула девочка-подросток — за ней уже давно закрепилась репутация живодерки. Женщина сразу же вызвала полицию. Оперативники наведались к девочке домой, где обнаружили несколько коробок с черепами разных животных и не только. Все это она продавала в Сети.

Преступление на камеру

Рыжего кота по кличке Мотя Ульяна Храмова называет "воплощением кошачьей мудрости". Он никогда не шкодничал, понимал команды домочадцев с первого раза и любил погулять на улице. Хозяева выпускали кота на час-два, потом забирали домой. За пять лет все соседи уже знали Мотю, если видели, что тот сидит у подъезда, просто открывали дверь.
Но 5 августа кот не вернулся. Ульяна рассказала РИА Новости, что они с дочкой обошли все ближайшие дворы, подъезды, чердаки — Моти нигде не было. Поздно вечером соседка Вика предложила хозяевам посмотреть по камерам в подъезде.

"В итоге мы узнали по минутам, что происходило в тот день. Нашли момент, как наш кот заходит в подъезд. Через некоторое время туда же входят девочки — Ника и ее подружка Маша (имена несовершеннолетних изменены в соответствии с требованием законодательства. — Прим. авт.). Еще через несколько часов Маша выходит из дома с пакетом и выкидывает его в мусорный бак. Причем не в наш, а у следующего подъезда. К счастью, в тот день мусоровоз приехал позже обычного, и мы успели найти пакет. Однако я даже не могла представить, что увижу там", — восстанавливает хронологию событий хозяйка кота. Внутри, по ее словам, лежало тело Моти без конечностей и головы, скальп был снят по плечи и находился в том же пакете.

Ошарашенная женщина тут же вызвала полицию. В круг подозреваемых попали 16-летняя Ника и ее подружка. По словам Храмовой, школьница говорила, что якобы брала уже мертвых животных в ветклинике по договору, а о судьбе кота ничего не знает. Но испуганная Маша сразу же заявила, что ни в чем не виновата, дескать, инициатором убийства была Ника. Она же попросила подругу выкинуть пакет с мертвым котом.

Коробки с костями, коты в холодильнике

Приехавшие на место оперативники вместе с папой Ники (все допросы, осмотры квартиры проводились с разрешения отца несовершеннолетней) и понятыми зашли в квартиру подозреваемой и ахнули. В холодильнике лежал какой-то кот и что-то похожее на эмбрионы — по словам Храмовой, они принадлежат то ли кошке, то ли белке. Также в комнате сотрудники собрали несколько коробок костей, черепов и скальпов животных — кошек, собак, белок, крыс и птиц.
По словам Ульяны, сейчас дознаватели проводят проверку, тело Моти забрали на экспертизу, чтобы установить, действительно ли смерть животного наступила из-за насильственных действий. После этого будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Громкую историю уже взяла под контроль прокуратура.

Ника-живодерка

"Сколько я себя помню, в их квартире всегда были животные. Причем они постоянно менялись, — рассказывает Храмова. — Мы часто встречались с мамой Ники во дворе — она гуляла с очередным песиком. Когда я спрашивала, куда делся старый, та отвечала, что животное потерялось".
Семью Ники хозяйка убитого кота не может назвать неблагополучной, однако не отрицает: проблемы там точно были. Отец подолгу находился в разъездах, мать работала на железной дороге и получала очень мало. Дочка тоже с особенностями: мама часто жаловалась соседке на поведение девочки. Ника убегала из дома, плохо училась, состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Были и проблемы с психикой — она наблюдалась у врачей.
Мать как могла воспитывала дочку, даже пыталась отдавать в разные кружки и секции, но у Ники ко всему быстро пропадал интерес. Единственное, что ее привлекало, — животные.
В мае 2018-го родители Вики переехали в другой район, и 15-летняя девочка была предоставлена самой себе в большой квартире. Почти сразу Ника начала приглашать домой подружку-сверстницу Машу и парня Артема, который выглядел старше девочек. Втроем они то и дело таскали каких-то собак в квартиру и постоянно шумели. Соседи вспоминают, что о пристрастиях Ники слухи ходили давно, но доказательств ни у кого не было. В итоге соседи просто прозвали девочку Ника-живодерка. Пытались поговорить с подростками, но в ответ лишь слышали трехэтажный мат и угрозы. Некоторые даже обращались в полицию.
"Ника живет на восьмом, а я на третьем этаже", — объясняет РИА Новости одна из соседок — Карина Денисова. Она первой пожаловалась на странную девочку в полицию — еще в сентябре прошлого года.
Карина сняла ролик, где девочка, похожая на Нику, дергает со всей силы гончую за поводок, от боли животное кричит на всю улицу. С этим видео она обратилась к участковому — отделение находится за их домом.

"Но он с ухмылкой заявил, дескать, это несерьезно, когда будет реальный случай, тогда мы начнем шевелиться. Она так, возможно, дрессирует свою собаку, а наказывать за это у нас закон не позволяет. Я спросила, видел ли он когда-нибудь, чтобы такими жестокими методами дрессировали собаку? Он кивнул головой", — вспоминает собеседница.

Другая соседка тоже хотела написать заявление — она неоднократно слышала вопли животных на восьмом этаже и какие-то удары — словно в них кидают чем-то тяжелым. По словам Карины, у соседки маленькие дети, но она не могла уложить их спать. Дело в том, что малыши постоянно плакали из-за душераздирающих криков.
"Кроме того, Ника любила выливать с балкона собачью мочу, которая стекала прямо на окна квартир этажами ниже. И в подъездах мы постоянно натыкались на какие-то лужи и вонь. Многие жаловались на эти беспорядки, приходили домой к Нике, а она с друзьями всех просто посылала".
Впрочем, уточняет Карина, первый тревожный звоночек был даже не в 2018-м, а три года назад, когда с Никой еще жила ее мама. Та как-то поделилась, что Ника притащила откуда-то маленького котенка и сожгла ему лапы. Мать девочки пыталась его лечить, носила к ветеринарам, но все тщетно. Куда потом делось животное, соседи так и не узнали и не решились вмешиваться в дела семьи.
"Судя по всему, она так же сожгла лапки Мотьке", — вздыхает Карина.

Барахолка некроманта

После случившегося зоозащитники начали искать девушек в соцсетях, чтобы собрать как можно больше информации о потерянных животных. Внимание привлек пользователь с ником Варвара Благиня, публиковавший фотографии Ники и Маши, а также мертвых котов, щенков. "Интерьеры на фото как две капли воды были похожи на те, что в квартире у Ники. Это подтвердили и соседи, которые бывали у нее дома во время многочисленных разборок", — пояснила РИА Новости зоозащитница Ксения Шовтута. Она уточняет: фейковое имя не выдуманное, а принадлежит реальной девочке, которая, однако, не имеет никакого отношения к этой истории.
С этого аккаунта регулярно размещались объявления в группе "Барахолка некроманта" — по продаже черепов кошек, лис, бобров, крыльев птиц, перьев, беличьих лап и так далее. Кроме того, аккаунт оказался завсегдатаем групп по передержке животных, где добровольцы отдавали в "хорошие руки" потерянных котят и щенков. Со страницы писали, что готовы взять животных, говорили, что сотрудничают с ветклиниками и приютами.
Сейчас Ника, Маша и их друг Артем продолжают жить в той же квартире. По словам соседей, оттуда по-прежнему слышен вой. Никакой управы на малолетних живодеров нет. Поэтому зоозащитники решили устроить пикет под домом, чтобы привлечь к проблеме как можно больше людей. Он назначен на 15 августа. По словам Шовтуты, основная задача — показать, что тема живодерства очень волнует горожан и требует пристального внимания как властей, так полиции.

"Они не должны уйти от наказания", — настаивают активисты.

"Но мы ни в коем случае не призываем к самосуду, тем более подозреваемые — несовершеннолетние. Да и правоохранительная система в состоянии доказать вину тех, кто понесет ответственность. Просто мы хотим напомнить людям о бдительности. Ведь , как показывает практика, жестоко обращаться с животными могут в соседней квартире", — заключает Шовтута.
2103343
Обсудить 5
домашние животныеМВД РФМоскваНовосибирскОбщество
Рекомендуем
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Акция протеста в аэропорту Гонконга
"Все злы на демонстрантов". Введет ли Пекин танки в Гонконг
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Китайская газета поставила неутешительный диагноз Байкалу
Банк Lehman Brothers Holdings Inc
В шаге от краха: ипотечный долг США превысил уровень 2008 года
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Росавиации назвали причину аварийной посадки А321 в Жуковском
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Российская подводная лодка проекта 941 Акула
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
08:15Вертолеты и машины скорой помощи находятся на месте жесткой посадки А321
08:14В Росавиации сообщили подробности экстренной посадки самолета в Жуковском
Лента новостейМолния