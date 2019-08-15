Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T03:15Z
https://ria.ru/20190815/1557501434.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/63092/02/630920212_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_e2126c7724cb48fe446e8f4b6e6f1834.jpg
РИА Новости

Ученые предлагают делать элементы микросхем размером в одну молекулу

03:15 15.08.2019
1954
© Фото : ГК "Оптоган"Светодиоды
Светодиоды
© Фото : ГК "Оптоган"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Современная кремниевая электроника практически дошла до предела миниатюризации. Использование органики потенциально позволяет создавать элементы микросхем размером в одну молекулу. Ученые НИЯУ МИФИ ведут активные исследования в этой области. Недавно они смоделировали изменения возбужденного состояния молекулы органического полупроводника. Результаты работы опубликованы в "Journal of Physical Chemistry".
Органическая электроника считается перспективной по двум причинам. Во-первых, сырье для органического синтеза вполне доступно. Во-вторых, использование органических материалов позволяет делать элементы микросхем размером в одну молекулу, что сближает их с внутриклеточными структурами живых объектов.
Направленный дизайн органических молекул и функциональных материалов для органической электроники – перспективное научное направление. Ученые обобщают существующий мировой опыт и занимаются предсказательным моделированием.

"Наша группа занимается предсказательным моделированием свойств материалов для органической электроники, конкретно – для органических светодиодов (OLED). При работе OLED с катода подаются электроны, с анода – дырки, где-то посередине устройства они встречаются и рекомбинируют, при этом излучается свет. Состояние, когда электрон и дырка находятся рядом, но не рекомбинируют, может жить достаточно долго – его называют экситоном, чаще всего этот экситон локализован в пределах одной молекулы", – рассказала один из авторов исследования, называется ассистент кафедры физики конденсированных сред Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и научный сотрудник Центра фотохимии РАН Александра Фрейдзон.

По ее словам, с помощью переноса экситона на соседние молекулы удобно управлять цветом и эффективностью свечения OLEDов: между слоями n- и p-типов органических полупроводников помещают излучающий слой (обычно тоже полупроводник), где электроны с дырками встречаются, рекомбинируют и не "разлучаются".
"Мы изучили поведение экситона в молекуле типичного дырочного полупроводника, также используемого в качестве матрицы излучающего слоя. Выяснилось, что экситон локализуется не на всей молекуле, а на отдельных ее частях, и может мигрировать по молекуле. В частности, мигрировать под действием небольших возмущений – таких, как присутствие другой молекулы (например, допанта-излучателя) ", – сообщила Александра Фрейдзон.
Информационные технологии
29 июля, 03:00РИА Новости
Непостоянство полей: ученые изобрели новые композиты для микроэлектроники
Исследователи прояснили механизм и оценили время миграции экситона из одного конца молекулы в другой.
"Оказалось, что по одному из путей миграция происходит очень быстро, в пикосекундном масштабе – и помогают ей в этом вполне определенные внутримолекулярные колебания", – добавила сотрудник НИЯУ МИФИ.
Как считают авторы, теперь можно оценить, как на этот процесс влияет присутствие соседних молекул, и предложить модификации структуры исходной молекулы, чтобы сделать процесс переноса энергии возбуждения на молекулу излучателя максимально эффективным. В этом и состоит процесс виртуального проектирования функциональных материалов: ученые выделяют ключевую функцию материала и строят модель процесса, лежащего в основе этой функции, чтобы определить основные факторы, влияющие на эффективность процесса, и предложить новые модификации материала.
Ученые отмечают, что сейчас находятся на первой стадии понимания процесса миграции экситона в органических полупроводниках. Уже скоро они смогут давать рекомендации по модификации молекул, используемых в матрицах излучающих слоев OLED.
Сборка микрочипов для модуля биполярного транзистора с изолированным затвором IGBT в опытно-экспериментальном цехе по производству мощных диодов и теристеров Саранского завода Электровыпрямитель
19 июня 2018, 09:50РИА Новости
Ученые поняли, как управлять свойствами электроники будущего
4424202
Обсудить 1
Университетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РИА Наука
Рекомендуем
Вид с МКС на Землю
"Роскосмос" обеспечит лазерную связь с МКС
РИА
Новости
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД
Лента
новостей
Технический осмотр автомобиля
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Михаил Боярский
"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Американский полицейский
В Филадельфии произошла стрельба
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Бывший президент США Билл Клинтон во время выступления в Хартфорде, США
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
Лента новостейМолния