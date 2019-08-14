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РИА Новости

В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа

23:33 14.08.2019 (обновлено: 23:56 14.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах добиться повышения цены на транзит российского газа.
Ранее польский политик заявил, что по трубопроводу "Ямал — Европа" через территорию Польши проходит "практически бесплатно" 30 миллиардов кубометров газа в год.
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Цеков рассказал о политическом подтексте заявления Наимского.
"Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов", - отметил парламентарий в комментарии RT.
Сенатор отметил, что возможное повышение цены на транзит для России приведет и увеличению стоимости "голубого топлива" для европейских стран. Цеков также выразил уверенность, что Польша в этом вопросе не добьется ничего существенного и не получит согласия от Евросоюза.

Контракт на транзит

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает весной следующего года. Ранее руководитель "Газпром экспорта" и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова отмечала, что стороны продолжают переговоры о продлении соглашения, однако результатов пока нет.
В свою очередь, Наимский также подчеркнул, что после истечения контракта Польша намерена допускать к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами — то есть мощности трубы на польском участке нужно будет бронировать на аукционе.
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Елена БурмистроваСергей ЦековГазпромЕвросоюзМоскваЕвропаРоссияЭкономика
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