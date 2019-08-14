Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ

ДАМАСК, 14 авг – РИА Новости. Боевики сбили в Идлибе самолет сирийских ВВС, сообщило Боевики сбили в Идлибе самолет сирийских ВВС, сообщило гостелевидение Сирии со ссылкой на военный источник.

Судьба пилота остается неизвестной.

Как рассказал источник, военный самолет, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сбили ракетой.

Прекращения огня в Идлибе

В начале августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня после переговоров по Сирии в Нур-Султане.

Командование сирийской армии отметило, что остановит боевые действие при условии выполнения Турцией обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в 2018 года в Сочи. Основным пунктом соглашения являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Однако через несколько дней правительственные силы возобновили операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований. Так, боевики воспользовались затишьем и предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.