Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ

ДАМАСК, 14 авг – РИА Новости. Боевики сбили в Идлибе самолет сирийских ВВС, сообщило гостелевидение Сирии со ссылкой на военный источник.
Судьба пилота остается неизвестной.
Как рассказал источник, военный самолет, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сбили ракетой.
Прекращения огня в Идлибе
В начале августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня после переговоров по Сирии в Нур-Султане.
Командование сирийской армии отметило, что остановит боевые действие при условии выполнения Турцией обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в 2018 года в Сочи. Основным пунктом соглашения являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Однако через несколько дней правительственные силы возобновили операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований. Так, боевики воспользовались затишьем и предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.
11 августа, 21:03Война в СирииБоевики атаковали базу Хмеймим
* Террористическая организация, запрещена в России.