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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ

23:40 14.08.2019 (обновлено: 23:52 14.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 14 авг – РИА Новости. Боевики сбили в Идлибе самолет сирийских ВВС, сообщило гостелевидение Сирии со ссылкой на военный источник.
Судьба пилота остается неизвестной.
Провинция Идлиб в Сирии
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Как рассказал источник, военный самолет, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сбили ракетой.

Прекращения огня в Идлибе

В начале августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня после переговоров по Сирии в Нур-Султане.
Командование сирийской армии отметило, что остановит боевые действие при условии выполнения Турцией обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в 2018 года в Сочи. Основным пунктом соглашения являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
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Однако через несколько дней правительственные силы возобновили операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований. Так, боевики воспользовались затишьем и предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.
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* Террористическая организация, запрещена в России.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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