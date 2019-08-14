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РИА Новости

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бизнесмена Пинчука

22:42 14.08.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский бизнесмен Виктор Пинчук
Украинский бизнесмен Виктор Пинчук
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве свидетеля украинского бизнесмена Виктора Пинчука по делу о "черной кассе" Партии регионов.
В опубликованной на сайте ведомства повестке говорится, что Пинчук должен 27 августа в 11.00 (совпадает мск) прибыть в "управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля в уголовном деле".
По данным сайта "Общественное ТВ", допрос связан с расследованием дела так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в 2016 году получило от бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака материалы о возможной коррупции со стороны руководства бывшей правящей на Украине Партии регионов. Как утверждает Трепак, документы касались незаконных выплат наличных ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, на которые было потрачено около 2 миллиардов долларов. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. НАБУ начало расследование.
Петр Порошенко
12 августа, 16:38РИА Новости
Порошенко получил две повестки на допросы в сентябре
Ранее сообщалось, что министерство финансов США получило информацию об офшорных финансовых транзакциях с участием бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках федерального антикоррупционного расследования его работы в Восточной Европе. Консалтинговая компания Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от украинской Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, эта сумма входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным антикоррупционным бюро Украины в августе 2016 года копиям документов, которые Манафорт мог получить из "черной кассы" украинской Партии регионов.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования "российского вмешательства в выборы в США" проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Манафорта. Тот в свою очередь отрицает обвинения. Кроме того, параллельно прокуратура Манхэттена проводит в отношении Манафорта расследование о возможном отмывании денег.
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский
13 августа, 16:30Арест Кирилла Вышинского
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