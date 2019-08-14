Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бизнесмена Пинчука

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве свидетеля украинского бизнесмена Виктора Пинчука по делу о "черной кассе" Партии регионов.

В опубликованной на сайте ведомства повестке говорится, что Пинчук должен 27 августа в 11.00 (совпадает мск) прибыть в "управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля в уголовном деле".

По данным сайта " Общественное ТВ ", допрос связан с расследованием дела так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в 2016 году получило от бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака материалы о возможной коррупции со стороны руководства бывшей правящей на Украине Партии регионов. Как утверждает Трепак, документы касались незаконных выплат наличных ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, на которые было потрачено около 2 миллиардов долларов. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. НАБУ начало расследование.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США получило информацию об офшорных финансовых транзакциях с участием бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках федерального антикоррупционного расследования его работы в Восточной Европе. Консалтинговая компания Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от украинской Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, эта сумма входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным антикоррупционным бюро Украины в августе 2016 года копиям документов, которые Манафорт мог получить из "черной кассы" украинской Партии регионов.