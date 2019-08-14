В Йемене сепаратисты надеются, что власти не будут препятствовать диалогу

КАИР, 14 авг - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Переходный совет Южного Йемена, захвативший власть в Адене, рассчитывает, что правительство президента Абд Раббу Мансура Хади не будет препятствовать проведению диалога, к которому призвала коалиция арабских стран, заявил РИА Новости член президиума движения сепаратистов Насыр аль-Хабаджи.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов-сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

На следующий день после этого Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде, чтобы погасить конфликт. Сепаратисты ответили согласием на это предложение.

"Мы приветствовали начало этого диалога. Верим в него как в фундаментальную основу разрешения разногласий. Рассчитываем, что он будет способствовать разрешению сложившейся ситуации в Адене. Рассчитываем, что противоборствующая сторона без колебаний примет его, не будет препятствовать его проведению различными требованиями", - сказал аль-Хабаджи.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.