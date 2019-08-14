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РИА Новости

Клинцевич оценил слова Меркель о вине России в распаде ДРСМД

21:27 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич. Архивное фото
Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что РФ "дала повод" для окончания Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), может перечеркнуть позитив в отношениях с РФ, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее на пресс-конференции в Берлине Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о РСМД, члены НАТО намерены дать ответ на это нарушение в системе контроля над вооружениями в Европе и во всем мире.
"Как известно, запоминается последняя фраза. Ангела Меркель своими заявлениями о причинах распада ДРСМД вполне может перечеркнуть значительную часть позитива, который достигнут в российско-германских отношениях за время ее нахождения на посту Федерального канцлера, – а это почти 15 лет", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
7 августа, 17:03РИА Новости
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
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