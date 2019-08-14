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РИА Новости

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

21:20 14.08.2019 (обновлено: 21:27 14.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали упрек немецкого канцлера Ангелы Меркель в распаде Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.
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"Приходится подстраиваться"

В Госдуме позицию Меркель объяснили договоренностью с Вашингтоном.
"Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО", — предположил депутат Адальби Шхагошев в комментарии телеканалу RT.
При этом депутат отметил, что сама Меркель понимает, что Россия условия договора не нарушала.
"И, несмотря на то, что она прекрасно понимает, как обстоят дела, ей приходится подстраиваться, потому что Германия в некоторых вопросах зависима от США", — заключил он.

"Позиция сержанта"

В Совфеде также назвали заявление Меркель предсказуемым.
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"Та конструкция выхода из ДРСМД, которая была предложена США, сегодня как аксиома принимается всеми их партнерами. Сказать что-то другое — означает признать кардинальную неправоту Вашингтона", — цитирует сенатора Олега Морозова RT.
При этом политик напомнил, что Москва не раз предлагала американским партнерам ознакомиться с системами, по их мнению, нарушающими договор.
Слова канцлера Морозов назвал "позицией сержанта", поглядывающего в строю на капитана.
По мнению сенатора Франца Клинцевича, обвинение Меркель может перечеркнуть значительную часть позитива, достигнутого в российско-германских отношениях за время ее работы.
"Как известно, запоминается последняя фраза", - отметил он.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней дальности СССР и США подписали в 1987 году.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
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Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным в соглашении диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре прошлого года Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении своих обязательств. В частности, США потребовали отказаться от ракеты 9М729, которая якобы нарушает положения соглашения.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, договор утратил силу со второго августа.
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Выход США из договора о РСМДГерманияРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Страна этой леди сотрется с лица земли в первые 2 минуты большой заварушки, не в те ворота она решила мячи забивать
14 августа, 22:05
Витя Сирнова
800002
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