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РИА Новости

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

16:15 14.08.2019 (обновлено: 18:43 14.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы".

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
Ангела Меркель
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг. Берлин — "часть НАТО, и он будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО", подчеркнула она.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ЛавровМИД РФНАТОАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Разве холоп имеет права ругать своего барина? Вот и не ругает.
14 августа, 16:23
CCicicipi
236301330356
Ну и хорошо. Хуже было бы, если бы она похвалила Россию. Чем больше винят, тем правильнее делаем.
14 августа, 16:17
Руслан Мурадов
325321118
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