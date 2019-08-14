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РИА Новости

Кличко дал показания по делу о возможном предложении взятки Богдану

20:54 14.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 авг – РИа Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, что дал показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по уголовному делу, которое было заведено после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов якобы в интересах мэра украинской столицы.
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана. Антикоррупционное бюро подтвердило, что завело уголовное дело после заявления Богдана.
"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном деле, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 миллионов долларов. Подобные высказывания подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - написал Кличко в Facebook.
Кличко выразил надежду, что НАБУ расследует опубликованную информацию и "общество узнает правду". "Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Богдана является лживым и клеветническим", - добавил мэр Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Вчера, 15:05РИА Новости
Офис Зеленского не отказывается от планов уволить Кличко
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия властей нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
Мэр Киева Виталий Кличко
6 августа, 15:12Радио
"Привет Андрею и Богдану". Кличко "потроллил" главу офиса Зеленского
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Виталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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