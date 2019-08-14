В ЕР не согласились с сенатором в оценке четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Те, кто считает введение четырехдневной рабочей недели "красивой мечтой", застряли в далеком прошлом, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Ранее Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока является "красивой, хорошей мечтой на очень отдаленное будущее".

"Мир стремительно изменился. Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удаленно, кто-то может работать меньше, но интенсивнее. Для многих профессий это актуально. Те, кто называет подобное предложение "красивой мечтой", живут даже не вчерашним днем, а застряли в прошлом веке", - написал Неверов на Facebook

Политик подчеркнул, что думская фракция поддерживает это предложение и в самом начале осенней сессии начнет прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему.