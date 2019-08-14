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РИА Новости

В ЕР не согласились с сенатором в оценке четырехдневной рабочей недели

20:31 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Те, кто считает введение четырехдневной рабочей недели "красивой мечтой", застряли в далеком прошлом, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока является "красивой, хорошей мечтой на очень отдаленное будущее".
"Мир стремительно изменился. Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удаленно, кто-то может работать меньше, но интенсивнее. Для многих профессий это актуально. Те, кто называет подобное предложение "красивой мечтой", живут даже не вчерашним днем, а застряли в прошлом веке", - написал Неверов на Facebook.
Политик подчеркнул, что думская фракция поддерживает это предложение и в самом начале осенней сессии начнет прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Вчера, 13:21РИА Новости
Жириновский призвал перейти на четырехдневную рабочую неделю с сентября
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Дмитрий МедведевВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовРоссияОбщество
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