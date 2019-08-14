В ЕР не согласились с сенатором в оценке четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Те, кто считает введение четырехдневной рабочей недели "красивой мечтой", застряли в далеком прошлом, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока является "красивой, хорошей мечтой на очень отдаленное будущее".
"Мир стремительно изменился. Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удаленно, кто-то может работать меньше, но интенсивнее. Для многих профессий это актуально. Те, кто называет подобное предложение "красивой мечтой", живут даже не вчерашним днем, а застряли в прошлом веке", - написал Неверов на Facebook.
Политик подчеркнул, что думская фракция поддерживает это предложение и в самом начале осенней сессии начнет прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).