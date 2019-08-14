Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что русский язык не является иностранным на Украине и депутаты украинского парламента имеют право говорить на том языке, на котором им удобно.

Ранее между новоизбранными депутатами Рады произошла словесная перепалка в ходе заседания подготовительной депутатской группы из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Спикер Рады предыдущего созыва неоднократно выключал микрофон депутатам, которые выступали в зале парламента на русском языке. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

Шуфрич напомнил, что использование русского языка прописано в Конституции.

"Верховной радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной рады", – заявил Шуфрич, его слова приводит агентство УНИАН

По словам депутата, говорить на русском языке – это принципиальная позиция.

"Это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков, возможность использования которых с принятием закона об украинском языке как государственного и закона об образовании существенно ограничена", – добавил Шуфрич.

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.