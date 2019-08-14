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РИА Новости

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине

20:21 14.08.2019 (обновлено: 23:20 14.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что русский язык не является иностранным на Украине и депутаты украинского парламента имеют право говорить на том языке, на котором им удобно.
Ранее между новоизбранными депутатами Рады произошла словесная перепалка в ходе заседания подготовительной депутатской группы из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Спикер Рады предыдущего созыва неоднократно выключал микрофон депутатам, которые выступали в зале парламента на русском языке. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".
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Шуфрич напомнил, что использование русского языка прописано в Конституции.
"Верховной радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной рады", – заявил Шуфрич, его слова приводит агентство УНИАН.
По словам депутата, говорить на русском языке – это принципиальная позиция.
"Это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков, возможность использования которых с принятием закона об украинском языке как государственного и закона об образовании существенно ограничена", – добавил Шуфрич.
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
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Ситуация на УкраинеНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
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