Лидер Компартии Украины призвал к прямому диалогу с ЛНР и ДНР

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко считает, что комитет по Донбассу в Верховной раде не будет эффективен без прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
"Комитет по Донбассу будет эффективен лишь в том случае, когда президент Владимир Зеленский заявит, что его программа действий по решению этого вопроса - не менять нормандский формат, а "я встречаюсь с луганчанами и дончанами, садимся, я предлагаю федерализацию Украины, закон о децентрализации" и на основе этого мы создаем комитет в Верховной раде для того, чтобы законодательное поле было подготовлено", - заявил Симоненко в среду в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, решение конфликта должно происходить внутри страны, потому что он гражданский. Также Украина должна нести ответственность перед ООН за невыполнение минских соглашений.