Лидер Компартии Украины призвал к прямому диалогу с ЛНР и ДНР

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко считает, что комитет по Донбассу в Верховной раде не будет эффективен без прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Безсмертный заявил о подготовке проекта по достижению мира в Донбассе

Безсмертный заявил о подготовке проекта по достижению мира в Донбассе

По его словам, решение конфликта должно происходить внутри страны, потому что он гражданский. Также Украина должна нести ответственность перед ООН за невыполнение минских соглашений.