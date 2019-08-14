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РИА Новости

Глава "Слуги народа" заявил, что число комитетов в Раде утвердят в четверг

19:49 14.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что число комитетов в новой Верховной раде будет утверждено на заседании подготовительной депутатской группы в четверг.
Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила сформировать в Верховной раде IX созыва 22 комитета вместо 27.

"Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предметы ведения. И уже после этого, как сегодня мы говорили на заседании группы, мы будем обращаться к нашим коллегам - предложить народных депутатов в состав этих комитетов", - приводит слова Разумкова агентство УНИАН в среду.

При этом он подчеркнул, что на заседании проработали общую позицию "где-то процентов на 99" и на данный момент планируется, чтобы в парламенте было 22 комитета.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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