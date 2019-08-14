Глава "Слуги народа" заявил, что число комитетов в Раде утвердят в четверг

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что число комитетов в новой Верховной раде будет утверждено на заседании подготовительной депутатской группы в четверг.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила сформировать в Верховной раде IX созыва 22 комитета вместо 27.

"Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предметы ведения. И уже после этого, как сегодня мы говорили на заседании группы, мы будем обращаться к нашим коллегам - предложить народных депутатов в состав этих комитетов", - приводит слова Разумкова агентство УНИАН в среду.

При этом он подчеркнул, что на заседании проработали общую позицию "где-то процентов на 99" и на данный момент планируется, чтобы в парламенте было 22 комитета.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.