Суд разрешил судну Open Arms c мигрантами зайти в итальянские воды

МАДРИД, 14 авг – РИА Новости. Административный суд столичной области Лацио разрешил зайти в итальянские территориальные воды спасательному судну под испанским флагом Open Arms, на борту которого находятся почти 150 мигрантов, сообщила испанская НКО Proactiva Open Arms.

"Итальянский суд разрешил Open Arms войти в итальянские воды", - написала НКО в Twitter

"Административный итальянский суд принял иск Фонда Open Arms против декрета безопасности Сальвини (главы МВД Италии – ред.), который запрещает заход гуманитарных кораблей в свои территориальные воды без разрешения под угрозой штрафа в миллион евро. Декрет приостановлен", - написал основатель НКO Оскар Кампс в Twitter

В настоящее время на борту судна, которое уже почти две недели находится недалеко от острова Лампедуза, остаются 147 человек. Ни одна европейская страна не соглашается его принять. Глава МВД Италии Матео Сальвини заявлял, что не допустит захода судна в порты страны.

После получения судебного разрешения судно направилось к берегам Лампедузы, сообщает испанская газета El País

В конце прошлого года в Италии был принят правительственный "декрет безопасности", который внес существенные изменения в законодательство в области приема мигрантов и заметно ужесточил правила предоставления им убежища по гуманитарным соображениям.