В Петербурге локализовали крупный пожар в бизнес-центре

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что в бизнес-центре загорелись кровля и два верхних этажа на площади порядка 600 квадратных метров, из здания эвакуированы 550 человек.

"Пожар локализован в 18.30 мск на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.