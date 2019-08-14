В Петербурге локализовали крупный пожар в бизнес-центре

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что в бизнес-центре загорелись кровля и два верхних этажа на площади порядка 600 квадратных метров, из здания эвакуированы 550 человек.
"Пожар локализован в 18.30 мск на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 135 человек и 33 единицы техники.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России