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РИА Новости

Москалькова попросила ФСИН организовать видеосвязь с украинцем Грибом

18:41 14.08.2019
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© Фото : страница Игоря Гриба в FacebookПавел Гриб в суде
Павел Гриб в суде
© Фото : страница Игоря Гриба в Facebook
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась во ФСИН с просьбой организовать ей видео-конференц-связь с украинцем Павлом Грибом, отбывающим наказание в колонии в Ростове-на-Дону за содействие терроризму.
"Я запросила видео-конференц-связь с Грибом, чтобы лично с ним поговорить о порядке и условиях содержания под стражей, его самочувствии. Из-за технических сложностей, связанных с видео-конференц-связью, пока это не удалось сделать, но будет, надеюсь, реализовано в каком-то ближайшем будущем, недели через полторы", - сказала РИА Новости Москалькова.
Суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
Позже адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила РИА Новости, что подала жалобу на приговор, добавив, что "достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом". В конце июля Верховный суд РФ признал приговор законным.
МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по делу и потребовал "немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину".
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