В Петербурге из горящего бизнес-центра эвакуировали 550 человек

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кровля и два верхних этажа бизнес-центра загорелись на площади порядка 600 квадратных метров в Санкт-Петербурге, из здания эвакуированы 550 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Происходит возгорание двух верхних этажей и кровли бизнес-центра в Василеостровском районе. На данный момент площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.