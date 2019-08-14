В Петербурге площадь пожара в бизнес-центре увеличилась в три раза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Площадь горения кровли бизнес-центра на Малом проспекте Васильевского острова, 58 в Петербурге увеличилась с 200 до 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Петербургу.

"В 17:52 ранг пожара был повышен до №3, произошло частичное обрушение кровли. Горение кровли и чердачного помещения на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания эвакуировали 550 человек.