Сенатор предложила продумать защитные меры на случай выхода США из ВТО

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В случае выхода США из Всемирной торговой организации ее роль в урегулировании мировых спорных процессов заметно снизится, России следует продумать защитные меры для поддержки своей экономики, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО.

"Трамп отличается непредсказуемой политикой, он делает много заявлений, которые негативно влияют на мировую экономику",- сказала Перминова РИА Новости в среду.

Отрицательное влияние на мировые экономические процессы оказывает и торговая война США и Китая, добавила она.

"В случае выхода США из ВТО можно будет говорить о снижении роли организации в глобальных экономических процессах. При этом западные санкции против России уже показали, что у ВТО недостаточно рычагов влияния на руководство стран США и Европы",- сказала парламентарий.