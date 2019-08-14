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РИА Новости

Сенатор предложила продумать защитные меры на случай выхода США из ВТО

18:23 14.08.2019 (обновлено: 18:24 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В случае выхода США из Всемирной торговой организации ее роль в урегулировании мировых спорных процессов заметно снизится, России следует продумать защитные меры для поддержки своей экономики, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Вчера, 15:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Тупиковый путь". Политолог об угрозе Трампа в отношении ВТО В Кремле отреагировали на угрозу Дональда Трампа покинуть ВТО ‒ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом случае существование организации будет под большим вопросом. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил угрозу президента США.
"Трамп отличается непредсказуемой политикой, он делает много заявлений, которые негативно влияют на мировую экономику",- сказала Перминова РИА Новости в среду.
Отрицательное влияние на мировые экономические процессы оказывает и торговая война США и Китая, добавила она.

"В случае выхода США из ВТО можно будет говорить о снижении роли организации в глобальных экономических процессах. При этом западные санкции против России уже показали, что у ВТО недостаточно рычагов влияния на руководство стран США и Европы",- сказала парламентарий.

Она также выразила сожаление, что, несмотря на большую работу, проделанную Россией для вступления в состав организации, ощутимых дивидендов это членство не принесло. "В любом случае, нам нужно продумать свои меры защиты экономики при негативном сценарии развития событий", - полагает законодатель.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 16:39РИА Новости
Выход США из ВТО выгоден для Трампа, считает эксперт
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Дональд ТрампСовет Федерации РФВсемирная торговая организацияРоссияСШАВ мире
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28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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