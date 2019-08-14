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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идею запрета старых машин

18:15 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина на одной из улиц в Ялте
Машина на одной из улиц в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Предложение депутатов запретить эксплуатацию старых машин - очень жесткая мера, не все ездят на новых "Мерседесах", заявила РИА Новости в среду замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
"Я считаю, что это очень жесткая мера. У нас много граждан ездят на достаточно старых и даже древних автомашинах, которые являются для них не только единственным средством передвижения, но, возможно, и заработка", - сказала сенатор.
По ее мнению, главное, чтобы требования по техническому состоянию автомобиля соблюдались в полной мере.
"Не все в России ездят на новых "Мерседесах", - подчеркнула Перминова.
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