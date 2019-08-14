В Петербурге загорелась крыша бизнес-центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг -РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание площадью 200 квадратных метров на кровле и чердаке административного здания в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

"Горит чердак и кровля 200 площадью квадратных метров в четырехэтажном административном здании", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар начался по адресу Малый проспект Васильевского острова 58. Там находится бизнес-центр.