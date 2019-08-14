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РИА Новости

Дания может усилить контроль на границе с Швецией после взрыва в столице

17:48 14.08.2019
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© AFP 2019 / PHILIP DAVALIДатская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
© AFP 2019 / PHILIP DAVALI
СТОКГОЛЬМ, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в среду, что правительство изучает возможности усиления контроля на границе со Швецией, сообщает датская радиостанция DR.
В прошлый вторник, 6 августа, у здания налоговой полиции в Копенгагене прогремел взрыв. Никто не пострадал. В среду полиция сообщила об аресте 22-летнего гражданина Швеции. Его предполагаемый сообщник, тоже гражданин Швеции, находится в розыске.
"Существуют связь (взрыва) со Швецией. Мы посмотрим, что скажут шведы. Не должны возникать ситуации, когда кто-то может приехать из Швеции в Данию и заложить взрывчатку в Копенгагене. Но у нас дома тоже есть проблемы. Наше правительство хочет, чтобы полиция получила необходимые инструменты (для предотвращения таких преступлений - ред.)", - заявила Фредериксен в ходе пресс-конференции.
Ранее в мае суд в Копенгагене приговорил к 12 годам тюрьмы гражданина Сирии по обвинению в подготовке теракта в 2016 году. Известно, что обвиняемый, 32-летний Моед аль Зоеби, прибыл в Данию из Швеции.
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
10 августа, 12:53РИА Новости
Полиция Копенгагена опубликовала фото подозреваемого во взрыве
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