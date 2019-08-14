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РИА Новости
Культура

Полунин рассказал, какой хочет сделать Севастопольскую академию хореографии

17:08 14.08.2019 (обновлено: 17:09 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета"Херсонес"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета"Херсонес"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Звезда мирового балета Сергей Полунин, назначенный и.о. ректора Севастопольской академии хореографии, хочет, чтобы академия стала одной из самых интересных школ мира.
"Наша задача - стать одной из самых интересных школ мира. Здесь очень талантливые дети. Когда я увидел детей, я понял, зачем это все надо, они подготовленные, тела натренированные, и у них есть все для дальнейшего развития", - сказал всемирно известный танцовщик в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что эта задача важна тем, что далеко не все мамы отпустят маленького ребенка учиться в Москву, Петербург или Лондон, поэтому Севастопольская академия должна давать образование на соответствующем уровне.
По словам Полунина, он хочет "выстроить другую систему, независимую от существующей балетной системы, более свободную". "Я хочу давать им максимально разное направление", - добавил известный артист балета.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался с 20 учениками 6-7 лет, которые прошли отбор в Академию. Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес". Руководители академии рассказали, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище рядом с театром.
Вице-премьер Ольга Голодец, которая присутствовала на встрече, рассказала президенту о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств (с учётным корпусом на 300 студентов и общежитием), Хореографическая академия на 250 учащихся, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы. Голодец отметила, что культурный кластер должен заработать в 2021 году, но надеется, что строители закончат работы раньше.
Владимир Путин на открытии фестиваля "Опера в Херсонесе"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин посетил Крым 10 августа

На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
1 из 9

Владимир Путин посетил Крым 10 августа

На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа

На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича

Сцена из балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича, показанный в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
2 из 9

Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа

На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
3 из 9

Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
4 из 9

Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
5 из 9

Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес на Главной сцене Государственного музея-заповедника Херсонес Таврический
6 из 9

Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости

Сцена из балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича, показанный в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
7 из 9

Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины

Президент РФ Владимир Путин общается с артистами после просмотра балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича, показанного в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
8 из 9

В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
9 из 9

Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Владимир Путин посетил Крым 10 августа

На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа

На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 9

В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
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КультураСергей ПолунинСевастополь
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