Полунин рассказал, какой хочет сделать Севастопольскую академию хореографии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета"Херсонес"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета"Херсонес"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Звезда мирового балета Сергей Полунин, назначенный и.о. ректора Севастопольской академии хореографии, хочет, чтобы академия стала одной из самых интересных школ мира.

"Наша задача - стать одной из самых интересных школ мира. Здесь очень талантливые дети. Когда я увидел детей, я понял, зачем это все надо, они подготовленные, тела натренированные, и у них есть все для дальнейшего развития", - сказал всемирно известный танцовщик в эфире телеканала " Россия-24 ".

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Он отметил, что эта задача важна тем, что далеко не все мамы отпустят маленького ребенка учиться в Москву, Петербург или Лондон, поэтому Севастопольская академия должна давать образование на соответствующем уровне.

По словам Полунина, он хочет "выстроить другую систему, независимую от существующей балетной системы, более свободную". "Я хочу давать им максимально разное направление", - добавил известный артист балета.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с 20 учениками 6-7 лет, которые прошли отбор в Академию. Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес". Руководители академии рассказали, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище рядом с театром.