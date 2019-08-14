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РИА Новости
Культура

Владимир Путин на открытии фестиваля "Опера в Херсонесе"

11:07 14.08.2019
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Кадры визита Владимира Путин на фестиваль "Опера в Херсонесе" – в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин посетил Крым 10 августа

На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
1 из 9

Владимир Путин посетил Крым 10 августа

На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа

На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича

Сцена из балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича, показанный в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
2 из 9

Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа

На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
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Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
4 из 9

Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
5 из 9

Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес на Главной сцене Государственного музея-заповедника Херсонес Таврический
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Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости

Сцена из балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича, показанный в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
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Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины

Президент РФ Владимир Путин общается с артистами после просмотра балета А. Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича, показанного в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
8 из 9

В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
9 из 9

Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КультураСергей ПолунинЮрий ГригоровичВладимир ПутинКрымСевастополь
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным в рамках открытия III ежегодного Международного фестиваля оперы и балетаХерсонес
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