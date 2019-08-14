Владимир Путин на открытии фестиваля "Опера в Херсонесе"

Владимир Путин посетил Крым 10 августа
На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"
Владимир Путин посетил Крым 10 августа
На фото: Владимир Путин во время просмотра балета А. Хачатуряна "Спартак"
Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа
На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича
Президент присутствовал на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонеса 13 августа
На фото: сцена из балета А. Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича
Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя
Перед открытием Международного фестиваля оперы и балета Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя
Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом
Владимир Путин поздравил ребят с успешным прохождением отбора в Академию хореографии. Дети с удовольствием фотографировались с президентом
Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память
Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у главы государства автографы на память
Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"
Путин посмотрел балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"
Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости
Действие балета о легендарном восстании гладиаторов развернулось под открытым небом на специально возведённой сцене в античных декорациях Херсонесской крепости
В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины
В постановке приняли участие артисты Новосибирского государственного театра оперы и балета и звезды мировой величины
Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс
Президенту рассказали о создании в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут Хореографическая академия, музей обороны Севастополя, киноконцертный комплекс