Определен новый состав молодежного правительства Ленобласти IV созыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор региона Александр Дрозденко утвердил новый состав молодежного правительства Ленинградской области (МПЛО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он напомнил, что молодежное правительство сформировали по итогам конкурсного отбора, состоявшегося в рамках межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога". В конкурсе приняли участие представители добровольческого движения, крупных молодежных общественных организаций, активисты Ленинградской области в возрасте от 18 до 30 лет. По его итогам набрана новая команда в составе 15 человек.

"На первом заседании обновленного состава прямым открытым голосованием были утверждены кандидатуры на руководящие позиции. Так, председателем молодежного правительства стал Дмитрий Гурин. Он реализует проект "Ближе" по созданию социально-информационных площадок для обеспечения молодежи личностными и профессиональными возможностями, реализации творческого потенциала, взаимодействия в общественно-политических, социальных и иных процессах развития в малых городах и сельских поселениях", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что также первым заместителем председателя был выбран Максим Бакин. Максим планирует в течение двух лет реализовать проект "Иммерсивная симуляция" по обучению эмпатии (чувству сопереживания текущему эмоциональному состоянию другого человека) с использованием технологий виртуальной реальности. Заместителем председателя стала Анна Гордеюк. Анна является специалистом ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, и ее проект "Шаг за шагом" направлен на формирование единого стандарта подготовки добровольцев в разных сферах.

Кроме того, ответственным секретарем совета назначен Алексей Антонов. Молодой человек - автор проекта "Сельские библиотеки 21 века", который направлен на модернизацию деятельности библиотек и создание на их базе "точек притяжения" для жителей сельских территорий.